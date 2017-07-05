Все российские пассажиры Bulgaria air вернулись из Болгарии в РФ

СОФИЯ, 5 июля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Все российские туристы, клиенты болгарской авиакомпании Bulgaria air, вернулись из Болгарии на родину. Об этом ТАСС сообщил в среду генеральный консул РФ в Варне Сергей Лукьянчук.

"Минувшей ночью последние из задержанных рейсов вылетели в Москву и Санкт-Петербург. Авиакомпания нас заверила, что нарушения графика полетов больше не будет, более того, нам официально подтвердили, что все затраты россиян на гостиницу и приобретение билетов на другие авиарейсы с целью вернуться домой будут компенсированы", - сообщил Лукьянчук.

Проблемы с чартерными авиарейсами в Россию продолжались последние несколько дней, когда болгарская авиакомпания стала нарушать график авиаперевозок. Пассажиры жаловались на серьезные проблемы с дефицитом информации о времени задержки авиарейсов, обеспечением их питанием и предметами первой необходимости.

В интервью ТАСС вице-премьер болгарского правительства Валери Симеонов выразил сожаление в связи с возникшими проблемами и принес извинения россиянам. "Сожалею и от имени болгарского государства приношу извинения всем нашим российским гостям. Мне очень жаль, что, хорошо отдохнув в Болгарии, туристы в итоге из-за плохой организации авиаперелета улетели в плохом настроении", - сказал Симеонов.

"Я понимаю недовольство пассажиров, которые часами просиживали в аэропорту в ожидании вылета, сам неоднократно был в их роли и чувствовал себя ущемленным. Поэтому мне непонятна позиция авиакомпании Bulgaria air, непонятно почему, когда известно, что полет не состоится, надо накапливать туристов в терминалах аэропорта, ограничивать их передвижение, - сказал вице-премьер правительства Болгарии. - Определенно, [пассажирам] надо выдвинуть претензии к авиакомпании. Наши возможности влиять на ситуацию ограничивал тот факт, что авиакомпания - частная фирма, но отвечать за возникшие проблемы ей все равно придется".

Вице-премьер подтвердил свою готовность подключиться к решению проблем, если ситуация вдруг повторится. "С моей стороны будет сделано все необходимое, чтобы ситуация не повторилась. Я готов оперативно реагировать и привлекать к решению проблем ответственных лиц, переходить на ручное управление. Но речь, повторяюсь, идет о частной фирме, поэтому надежных гарантий того, что ситуация не повторится, дать не могу, но надеюсь, что проблем больше не возникнет", - подчеркнул Симеонов.