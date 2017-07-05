Заммэра Ликсутов: метро Москвы примет всех желающих в любое время

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что столичный метрополитен примет всех желающих пассажиров, как в часы пик, так и во внепиковое время. Об этом он сообщил в среду ТАСС, комментируя публикации СМИ о том, что руководство метро якобы попросило жителей города отказаться от поездок в подземке в часы пик.

Ранее первый заместитель начальника метро Роман Латыпов сообщил журналистам, что на станции "Лермонтовский проспект" разместили плакаты с информацией о наиболее оптимальном времени передвижения в метро. Он пояснил, что это делается для того, чтобы предложить более комфортные условия для поездки. Для этого, по словам Латыпова, пассажирам надо будет выйти из дома "всего на 10-15 минут раньше или позже".

Ликсутов отметил, что в словах замначальника метро отсутствовал призыв к отказу от использования подземки. "Это чисто информационная история и страсть СМИ к громким заголовкам. Правительство Москвы считает, и мы неоднократно это говорили, что самый разумный способ передвижения в часы пик - исключительно городской транспорт. Это и метрополитен, и наземный транспорт, который двигается по выделенным полосам", - пояснил заммэра.

Он добавил, что "благодаря вводу Московского центрального кольца и развитию наземного транспорта удалось сократить загрузку, например, Кольцевой линии (метро - прим. ТАСС) на 15%". "Так что всех желающих и метро, и наземный транспорт примут - и в часы пик, и вне часов пик", - заключил Ликсутов.

Ежедневно московским метро пользуются порядка 8,5 млн пассажиров.