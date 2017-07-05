Монумент жертвам репрессий в Москве установят, несмотря на провал сбора пожертвований

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Монумент жертвам политических репрессий в Москве будет установлен несмотря на то, что Фонду памяти удалось собрать лишь 32 млн рублей пожертвований на его создание. Об этом сообщил директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

Как ранее сообщал председатель СПЧ Михаил Федотов, полная сметная стоимость монумента составит 460 млн руб. Из них 300 млн выделяет правительство Москвы, остальные средства планировалось собрать за счет пожертвований в специально созданный Фонд памяти.

"Уже у нас сбор подходит к концу. Изначально у нас была заявлена (сумма сбора пожертвований - прим. ТАСС) 160 млн, но город берет все недостающие затраты на себя, и в любом случае памятник будет установлен", - сказал Романов журналистам.

Ситуацию со сбором пожертвований он объяснил недостатком информации в СМИ о проекте. "Наверное, недостаточно было информации, не были подключены федеральные СМИ донести информацию о сборе средств", - считает директор музея.

В среду ВЦИОМ совместно с Музеем истории ГУЛАГа представил данные соцопроса, согласно которым 49% россиян категорически осуждают сталинские репрессии, а 43% видят им оправдание - ВЦИОМ

Монумент памяти жертв репрессий

Указ о создании монумента жертвам политических репрессий подписал президент России Владимир Путин осенью 2015 года. Всего на конкурс было представлено 336 проектов. Члены жюри, в состав которого вошли деятели культуры и представители общественных организаций, выбрали проект архитектора Георгия Франгуляна.

Основу бронзовой композиции составляют множество человеческих фигур, взмывающих ввысь. По краям монумента расположатся рельефные скрижали, где на разных языках будет написано слово "помни". Площадь перед монументом предполагается выложить камнями, привезенными из мест, где располагались лагеря и тюрьмы ГУЛАГа.

Открытие мемориала запланировано на 30 октября 2017 года, в День памяти жертв политических репрессий.