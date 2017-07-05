В Якутии благонадежным застройщикам будут предоставлять земли без конкурса

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ЯКУТСК, 5 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Власти Якутии будут распределять земли застройщикам без конкурса, если они обязуются предоставить 5% квартир в своих объектах или выделить средства для завершения долгостроя, сообщила ТАСС министр строительства и архитектурного комплекса республики Вера Кузакова.
"Для решения проблемы обманутых вкладчиков Заксобранием республики приняты в окончательном чтении изменения в Земельный кодекс Якутии, согласно которым без конкурса будут предоставляться земельные участки юридическим лицам, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты на территории республики", - сказала Кузакова.
Согласно изменениям, инвестор, который получит земельный участок без конкурсных процедур, обязан предоставить 5% квартир в своем объекте обманутым дольщикам или же выплатить 30 млн рублей для завершения долгостроя.
"Всего в Якутии 218 обманутых дольщиков и 18 объектов незавершенного строительства, из которых шесть объектов на высокой стадии готовности", - добавила она.
По данным властей, также одним из требований к застройщику является установленная площадь застраиваемого объекта - не менее 10 тыс. кв. метров.
В 2017 году в Якутии планируется ввести не менее 600 тыс. кв. метров жилья. В 2016 году было введено более 650 тыс. кв. метров. Сокращение объемов ввода жилья власти объясняют снижением покупательской способности граждан.