Москалькова: доска с именем Сталина в МГЮА уместна, так как напоминает о репрессиях

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Мемориальная доска, посвященная выступлению Иосифа Сталина в МГЮА имени О. Е. Кутафина, иместна, потому что она напоминает о репрессиях и о важности соблюдения закона. Такое мнение высказала в среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после встречи с главным омбудсменом Турции Шерефом Малкочем, которая состоялась в Москве.
"Такая же доска у нас есть в МИД в холле. Она уместна [и в МГЮА], потому что будущим юристам напоминает, как важно уважать закон и не скатиться к репрессиям", - сказала Москалькова.
27 июня адвокат Генри Резник объявил в СМИ о своем уходе из Московского государственного юридического университета (МГЮА) в связи с тем, что руководство вуза повесило в его центральной аудитории мемориальную доску в честь состоявшегося там в 1924 году выступления Сталина по итогам XIII съезда Российской коммунистической партии. Солидарность с позицией Резника выразил и полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский. Кроме того, на сайте change.org была опубликована петиция с требованием к руководству вуза демонтировать памятную доску.
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который призвал адекватно относиться к истории. По словам Пескова, официальной позиции по этому вопросу быть не может, а президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что это часть истории страны, которая должна восприниматься максимально адекватно.