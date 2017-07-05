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Представители министерств образования стран БРИКС приняли Пекинскую декларацию

Общество
5 июля, 15:10 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 5, июля. /ТАСС

Стороны договорились содействовать увеличению числа высших учебных заведений, принимающих участие в Сетевом университете БРИКС

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ПЕКИН, 5 июля. /ТАСС/. Представители министерств образования стран БРИКС призвали углублять сотрудничество по развитию Сетевого университета и углублению сотрудничества в академической сфере. Об этом говорится в принятой ими в среду по итогам встречи Пекинской декларации по образованию.

Согласно этому документу, стороны пообещали содействовать увеличению числа высших учебных заведений, принимающих участие в Сетевом университете БРИКС. Кроме того, представители профильных министерств выразили готовность углублять сотрудничество в сфере подготовки преподавательских кадров, увеличения числа студенческих обменов и разработке программ обучения.

Участники встречи призвали усилить сотрудничество между аналитическими центрами стран БРИКС, создать новые механизмы сотрудничества в академической среде, а также содействовать проведению летних и зимних молодежных лагерей и организации стипендиальных программ.

Впервые предложение о создании Сетевого университета БРИКС прозвучало в ноябре 2013 года в ходе встречи министров образования стран БРИКС в Париже. 18 ноября 2015 года в Москве был подписан "Меморандум взаимопонимания" - основной учредительный документ Сетевого университета. Свои подписи под документом поставили представители министерств образования Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики по итогам их совместной встречи в российской столице.

Сетевой университет БРИКС - совместный образовательный проект, ориентированный на формирование нового поколения профессионалов высокой квалификации, с навыками критического мышления и способностями принимать и реализовывать нестандартные решения, касающиеся экономических и социальных проблем.

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