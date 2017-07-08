Пятеро детей, сотни ежиков и все при деле

Редкая семья может похвастаться собственным теремом с музеем ежиков и художественной мастерской. Владимир и Юлия Топорковы смогли создать в поселке Петровск Ярославской области творческую резиденцию и принимают там ежегодно туристов со всей России.

В семье пятеро детей, все приставлены к делу. Гостей встречают хлебом-солью. Топорковы пишут иконы, сочиняют сказки, занимаются резьбой по дереву и возрождают старинные ремесла.

Юлия и Владимир оба работали в Петровской средней школе. Владимир преподавал русский язык и литературу, серьезно увлекался резьбой по дереву, а молодая художница Юлия устроилась учителем изобразительного искусства. В 1999 году пара обвенчалась.

Дом с мастерскими и детскими комнатами

"Взаимные симпатии, общие интересы и творческие стремления переросли в новое качество наших отношений", — рассказывает Владимир.

Еще до перехода отношений в новое качество Юлия мечтала стать иконописцем, и после длительного обучения ей это удалось. Владимир готовил для супруги иконные доски, киоты из разных пород древесины, с разными видами резьбы, оформления. Тогда возникла идея создать семейную мастерскую и сделать творчество основной работой.

"Мы учли возрастающий в обществе интерес к истории, к канонической иконе и приняли решение заняться семейным делом — открыть художественную мастерскую", — говорит Владимир.

Топорковы построили дом с большими мастерскими, залами для экспозиций и детскими комнатами. На тот момент в семье уже было трое детей. Юлия вспоминает, как они с Владимиром купили земельный участок с ветхой постройкой под снос и взялись за дело. "Мы строили свой дом с твердым убеждением, что когда-нибудь он станет одним из объектов культурной жизни поселка и у нас будет много гостей", — говорит она.

Сейчас на втором этаже дома Топорковых находится большой зал с экспозициями икон, резных изделий, а также с коллекцией поделок из соленого текста — мукосола. "Мукосол — старинный архангельский промысел. У него интересная история и большие эстетические возможности, мы стараемся возрождать это ремесло", — поясняет Юлия.

Сказ про Ежа Петровича и Екатерину II

Музей Ежа Петровича появился в 2013 году. Символ родного Петровска Топорковы разработали в своей мастерской. По их словам, Еж Петрович — персонаж добродушный и жизнерадостный, он символизирует трудолюбие и достаток.

Для гостей мы придумали сказ об известной петровской березовой роще Ежовке — она была посажена по приказу Екатерины II более 200 лет назад, и о Еже Петровиче, удостоившемся внимания и милости императрицы Юлия Топоркова Мать пятерых детей

Сейчас в музее Ежа Петровича более 1500 экспонатов, выполненных из разных материалов и во всевозможных техниках: мукосол, янтарь, хрусталь, хохлома, гжель, береста, резьба по дереву, вышивка. Ежей Топорковым присылают и привозят со всей России. Некоторые фигурки изготовлены гостями прямо в мастерской.

У Владимира и Юлии амбициозные творческие планы. Семья уже построила большое новое здание, куда переедет музей Ежа Петровича. Там также разместятся два новых проекта Топорковых — музей "Славные топоры", в котором будут представлены 12 коллекций оригинальных топоров ручной работы, и музей "Новогодние открытки".

"В прошлом году мы приобрели участок земли и построили ферму и теплицу, высадили сад и плантацию сортового прута. Он пригодится нам для лозоплетения. Скоро займемся реализацией нового проекта в сфере сельскохозяйственного туризма", — рассказывает Владимир.

"Только семья устанавливает внутренние ориентиры человека"

Владимир Топорков сетует на отсутствие преемственности во многих современных семьях. По его словам, родители своим примером уже не столь сильно влияют на формирование личности ребенка. "Мы стараемся воспитывать наших детей так, чтобы они с молоком матери перенимали у нас умения, навыки, знания, мастерство и были полноценными участниками семейной жизни", — говорит Владимир.

"Понятно, что развитие детей должно быть всесторонним, — добавляет Юлия. — Но для нас главное — дать человеку возможность развиваться духовно и нравственно. Основы такого развития должны быть заложены именно в семье, только семья устанавливает внутренние ориентиры человека".

Сейчас в семье Топорковых пятеро детей. Старшей дочери Татьяне — 17 лет, сыновьям Михаилу и Александру — 12 и 14, младшей дочери Анастасии — 4 года. Самому маленькому, Ване, всего год.

"В нашей семье старшая дочка Татьяна хорошо рисует и принимает участие в некоторых этапах написания иконы, нянчится с маленькими, контролирует братьев в учебе", — говорит Юлия.

Миша и Саша помогают в подготовке всего необходимого для мастер-классов, участвуют в проведении туристической программы. Мальчики рассказывают гостям о технике иконописи и лепке из мукосолов, помогают на мастер-классах. Михаил под руководством отца уже освоил многие приемы резьбы по дереву, а Александр самостоятельно может сделать на токарном станке подсвечник или скалку.

Владимир Топорков сравнивает семью с оркестром: все звуки дополняют друг друга, каждый инструмент исполняет свою партию. В этой семье семь человек — семь нот, и в их слаженном звучании достигается гармония.

"Любой музыкальный инструмент для своей благозвучной жизни нуждается в настройке, а семья — это уже оркестр, который нуждается не только в настройке своих инструментов, но и в грамотном управлении ими, ведь у каждого из них своя партия, — говорит Владимир. — Самое важное — всегда помнить, что их победы или неудачи как детей — это наши победы или неудачи как родителей".

Светлана Сергеева