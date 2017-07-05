Минобрнауки разработает электронные версии базовых учебников по географии и истории

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СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Минобрнауки в ближайшее время разработает электронные базовые учебники по географии и истории и обновит содержание бумажных, сообщила в среду журналистам глава ведомства Ольга Васильева.
"На сегодняшний день, конечно, мы должны привести в соответствие со временем учебники географии, истории. Сейчас мы сможем сделать их в электронном виде", - сказала Васильева, добавив, что содержание бумажных учебников к началу нового учебного года Минобрнауки обновить не сможет.
Министр также добавила, что ее ведомство готовит сейчас новый план проведения экспертизы учебников. "У нас есть поручение в очень короткий срок подготовить план проведения экспертизы федерального перечня учебников. Второй пункт этого поручения... возможность обновления и создания базового содержания учебников", - отметила Васильева.
По ее мнению, разработка базовых учебников - это большой шаг к созданию единого образовательного пространства. "То есть базовые учебники, 2-3 линейки, должны быть по каждому предмету, исходя из этого, это все в поручении президента прописано, должны будут писаться новые учебники для будущих наших учеников", - заключила министр.
Президент РФ Владимир Путин по итогам "Прямой линии", которая прошла 15 июня, дал поручение Минобрнауки до 1 сентября 2017 года представить предложения по повышению качества экспертизы учебников. Кроме того, требуется обновлять эти учебники на регулярной основе. В своем поручении Путин также отметил необходимость разработки и применения базовых учебников при реализации указанных образовательных программ.
В ходе "Прямой линии" глава государства отметил, что многие учебные пособия создавались в 1990-е, и там приводятся данные тех лет.