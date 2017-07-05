Минздрав Украины предлагает приостановить продажу российских лекарств

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КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Украины обратилось к правительству с предложением приостановить продажу лекарств, произведенных в РФ. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства.
"Минздрав предложил правительству приостановить поступление и оборот препаратов российского производства, а также производителей, которые находятся на неподконтрольных территориях", - отметили в ведомстве. Такие меры минздрав объясняет необходимостью "обеспечения нацбезопасности и разрешения применения в медицинской практике на территории Украины лекарственных средств с гарантированными безопасностью и качеством".
По сообщению пресс-службы, министерство также посоветовало фармкомпаниям перерегистрировать препараты с регистрационными свидетельствами Российской Федерации. "Это позволит компаниям изъять производителей/заявителей России из регистрационных материалов зарегистрированных на Украине лекарственных средств",- отметили в пресс-службе.
Ранее и.о. главы минздрава Украины Ульяна Супрун обращалась к правительству с просьбой запретить поставки в страну российских лекарств.