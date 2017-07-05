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Чиновникам будут грозить штрафы за нарушения с землями на особо охраняемых территориях

Общество
5 июля, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Предлагается также увеличить до трех лет срок давности привлечения к ответственности за такие правонарушения

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Должностные лица будут штрафоваться на 40-50 тыс. рублей или дисквалифицироваться на шесть месяцев - год за незаконное предоставление земельного участка на особо охраняемых природных территориях. Такая норма содержится в проекте закона об административной ответственности должностных лиц органов исполнительной власти за нарушение требований к использованию земель особо охраняемых природных территорий, который одобрила Комиссия по законопроектной деятельности.

В пояснительной записке, опубликованной на официальном сайте кабинета министров, говорится, что "законопроект направлен на повышение эффективности профилактики правонарушений в сфере управления особо охраняемыми природными территориями и обеспечение сохранности природных комплексов и культурно-исторических объектов, расположенных на этих территориях". Предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой нормой, предусматривающей ответственность за незаконное предоставление земельного или лесного участка либо водного объекта в границах особо охраняемых природных территорий, за выдачу разрешений на ведение деятельности, в том числе строительства, запрещенной на таких территориях и в их охранных зонах, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

"За такие правонарушения в отношении должностных лиц предусматриваются санкции в виде административного штрафа в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификации на срок от шести месяцев до одного года", - отмечается в сообщении. Предлагается также установить увеличенный до трех лет срок давности привлечения к административной ответственности за совершение таких правонарушений.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

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