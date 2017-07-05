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"Аэрофлот" вдвое повысил номинал ваучеров, выдаваемых на питание при задержке рейсов

Общество
5 июля, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Стоимость ваучера, предоставляемого в случае задержки рейса более чем на четыре часа, составляет 1000 рублей

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "Аэрофлот" повысил номинал ваучеров на питание для пассажиров при задержках и отменах рейсов авиакомпании, с 5 июля 2017 года их стоимость будет составлять не 490, а 1000 рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе национального авиаперевозчика.

"По решению руководства национального авиаперевозчика стоимость ваучера была увеличена с 490 до 1000 рублей. Изменения вступили в силу с 5 июля 2017 года", - говорится в сообщении.

В соответствии с Федеральными авиационными правилами и внутрикорпоративными стандартами обслуживания, авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам ваучеры на питание в случае задержки рейса более чем на четыре часа по вине перевозчика, из-за неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, при изменении маршрута перевозки.

"Аэрофлот" - крупнейший российский авиаперевозчик, с 2006 года - член глобального авиационного альянса SkyTeam. Базируется в московском аэропорту Шереметьево. Выполняет регулярные пассажирские рейсы в 123 пункта 52 стран мира (по России - 43 пункта). Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1052 пункта в 177 странах.

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