Эконадзор обвинил подмосковный санаторий Минобороны РФ в загрязнении окружающей среды

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Инспекторы эконадзора Московской области обнаружили, что санаторий "Марфинский" в городском округе Мытищи сбрасывал неочищенные канализационные стоки в реку Уча, сообщили в среду в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья. Согласно данным официального сайта санатория, объект в 2011 году стал одним из филиалов ФГБУ "СКК "Подмосковье" Министерства обороны РФ.
"Ассенизаторские автомобили просто сбрасывают отходы в пруд, из которого они затем попадают в Учу", - цитирует пресс-служба министра экологии Подмосковья Александра Когана.
В пресс-службе отметили, что, поскольку санаторий относится к объектам федерального надзора, Минэкологии обратилось в Росприроднадзор с просьбой привлечь нарушителей к административной ответственности.
Санаторий "Марфинский" занимает территорию, где ранее располагалась усадьба Марфино и дворянский парк. Усадьба занимала 44 га, в ней в свое время жили бояре Головины, князья Голицыны, графы Салтыковы, Орловы и Панины.