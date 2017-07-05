Эконадзор обвинил подмосковный санаторий Минобороны РФ в загрязнении окружающей среды

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Инспекторы эконадзора Московской области обнаружили, что санаторий "Марфинский" в городском округе Мытищи сбрасывал неочищенные канализационные стоки в реку Уча, сообщили в среду в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья. Согласно данным официального сайта санатория, объект в 2011 году стал одним из филиалов ФГБУ "СКК "Подмосковье" Министерства обороны РФ.

"Ассенизаторские автомобили просто сбрасывают отходы в пруд, из которого они затем попадают в Учу", - цитирует пресс-служба министра экологии Подмосковья Александра Когана.

В пресс-службе отметили, что, поскольку санаторий относится к объектам федерального надзора, Минэкологии обратилось в Росприроднадзор с просьбой привлечь нарушителей к административной ответственности.

Санаторий "Марфинский" занимает территорию, где ранее располагалась усадьба Марфино и дворянский парк. Усадьба занимала 44 га, в ней в свое время жили бояре Головины, князья Голицыны, графы Салтыковы, Орловы и Панины.