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Конгрессмена США раскритиковали за селфи-видео в музее на месте концлагеря в Освенциме

Общество
5 июля, 17:55 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, июля. /ТАСС

Администрация музея подчеркнула, что бывшая газовая камера - это не сцена

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ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Американский конгрессмен Клэй Хиггинс (республиканец от штата Луизиана) вызвал возмущение общественности после того, как записал пятиминутное селфи-видео на территории и в помещениях музея, созданного на месте нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Поступок законодателя, в частности, подвергло острой критике руководство учреждения.

"Каждый имеет право на выражение своего мнения. Тем не менее бывшая газовая камера - место, в котором следует сохранять тишину. Это не сцена", - отметила администрация музея на официальной странице в Twitter. Пользователи социальной сети, в том числе граждане родного штата конгрессмена - Луизиана, также обрушились с критикой на республиканца.

Хиггинс записал пятиминутный ролик во время посещения бывшего концентрационного лагеря и разместил его в сервисе YouTube. На кадрах он ходит вокруг вагонов, на которых узников привозили в лагерь, а также в газовых камерах и других помещениях, напоминающих об ужасах войны. При этом законодатель снимал все на фронтальную камеру своего мобильного телефона, одновременно записывая также себя и сопровождая все происходящее комментариями.

В Аушвиц-Биркенау фашисты уничтожили в газовых камерах и сожгли в крематориях свыше 1 млн евреев, а также десятки тысяч представителей польской интеллигенции и советских военнопленных. По разным данным, всего там погибли от 1,5 млн до 2 млн человек разных национальностей. Польские историки считают, что за время войны в Освенцим попали около 150 тысяч поляков, более половины из них погибли. Из 728 первых узников Аушвиц-Биркенау до конца войны дожили 239 человек.

Комплекс концлагерей был освобожден 27 января 1945 года Красной армией. В боях в этом районе погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.

Создание музея на месте бывшего концлагеря началось в Освенциме уже в 1947 году. С тех пор он постоянно развивался, стараясь сохранить для потомков расположенные на площади 190 гектаров свидетельства преступлений фашизма. В 2016 году музей Аушвиц-Биркенау посетили 2 млн 53 тысячи человек. Это рекордные показатели для музея, который в этом году отмечает свое 70-летие.

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