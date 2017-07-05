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Правительство Литвы выделило €3 млн на спасение Замковой горы

Общество
5 июля, 18:11 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов

Замковую гору с 20-метровой готической башней Верхнего замка считают одним из символов Вильнюса и всей страны

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ВИЛЬНЮС, 5 июля. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Кабинет министров Литвы на заседании в среду в срочном порядке выделил €3 млн на проведение работ по спасению одного из главных национальных символов - 50-метровой Замковой горы со старинной крепостной башней.

"Деньги выделены из резерва правительства. Это стало возможным после того, как на прошлой неделе в отношении природного объекта и памятника была объявления экстремальная ситуации", - пояснила пресс-служба.

В течение последних лет со склонов Замковой горы - естественного песчаного холма в центре Вильнюса - несколько раз сползала часть поверхностного слоя почвы. Особенно процессы эрозии усилились в 2016 году. В декабре земля сползла на тропу, по серпантину которой поднимаются наверх. На пять месяцев объект для туристов закрыли. На прошлой неделе зафиксированы еще несколько угрожающих мест.

Специалисты спорят, из-за чего гора стала деформироваться. Одни считают ошибкой вырубку деревьев, которые росли на склонах и скрепляли грунт. Другие обвиняют бетонные конструкции, уложенные в верхней части полтора десятка лет назад. Среди возможных причин также называют постройку в 2003 году фуникулера. В 2002 году у подножия холма началось возведение с нуля копии несохранившегося великокняжеского дворца, что также могло негативно сказаться на общей ситуации.

Замковую гору, которую еще называют горой Гедиминаса, с 20-метровой готической башней Верхнего замка (в старину их, соединенных кольцом стен, было три) считают одним из символов столицы и всей Литвы.

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