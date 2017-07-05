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Власти Москвы впервые назвали долю платных парковок от территории города - более 30%

Общество
5 июля, 19:36 дата обновления: 5 июля, 19:39 UTC+3 МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Заммэра столицы Марат Хуснуллин добавил, что за последний год загруженность дорог снизилась на 6%

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Платное парковочное пространство в столице занимает 37% всей территории города, сообщил ТАСС заммэра столицы Марат Хуснуллин.

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"Мы активно вводим платную парковку. 37% города находится в платной парковке", - сказал он.

По словам Хуснуллина, за последние пять лет количество автомобилей в столице выросло на миллион.

"Это говорит о том, что люди живут хорошо и покупают все больше автомобилей. У нас ситуация на дорогах не ухудшается. Более того, если мы три года назад были по пробкам на первом месте в мире, то теперь мы свои позиции улучшили на 13%. Занимаясь шаг за шагом всеми намеченными мероприятиями, мы из года в год будем снижать загруженность дорог, за последний год загруженность дорог снизилась на 6%", - отметил заммэра.

В настоящее время платная парковка действует более чем на 1 тыс. улиц, обустроено 71,8 тыс. парковочных мест. Сумма средств, собранных с платных парковок с 2012 года, когда заработал проект парковочного пространства, превысила 12,6 млрд рублей. Эти средства направлены на благоустройство районов города, где расположены парковки.

Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 руб. за пределами Третьего транспортного кольца и до 200 руб. на наиболее востребованных участках в границах Садового кольца и в районе "Москва-Сити". В последний раз тарифы на парковку повышались 2 декабря 2016 года. Жители домов, попадающих в зоны платных парковок, могут бесплатно оставлять свои автомобили с 20:00 до 8:00, а также получить так называемое резидентное парковочное разрешение - льготный абонемент на год стоимостью 3 тыс. руб. Штраф за неоплаченную парковку составляет 2,5 тыс. руб.

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