В Ленинградской области проведут реконструкцию событий 1917 года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Историческая реконструкция революционных событий 1917 года пройдет в сентябре в Ивангородской крепости в Ленинградской области в рамках проекта "Западные рубежи России". Об этом рассказал в среду журналистам в региональном информационном центре ТАСС председатель областного комитета по культуре Евгений Чайковский.
"Что еще нового в этом году - в связи со столетием русской революции было принято интересное решение: сделать реконструкцию событий 1917 года. Мы планируем мероприятие на сентябрь в Ивангородской крепости", - сказал он.
Чайковский отметил, что "история - более важный элемент, чем просто красивая битва на мечах". "У нас в области есть пять крепостей, которые находятся в нашем ведении, и там есть музеи - показать и рассказать можно много. Поэтому в наших реконструкциях и фестивалях мы опираемся на факты истории и конструируем то, что действительно было", - добавил он.
Директор Музейного агентства Ленинградской области Леся Колесникова рассказала, что Ивангородская крепость дает большие возможности для проведения мероприятия. "Здесь на протяжении многих лет проходят различные мероприятия, в 2015 году был великолепный опыт проведения фестиваля исторической реконструкции, посвященный Первой мировой войне, и в этом году мы ставим перед собой действительно амбициозную задачу", - сказала она.
Цикл "Западные рубежи России" начнется с фестиваля "Старая Ладога", который пройдет в области в третьи выходные июля.