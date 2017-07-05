Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ленинградской области проведут реконструкцию событий 1917 года

Общество
5 июля, 20:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, июля. /ТАСС

Историческая реконструкция будет осуществлена в Ивангородской крепости в рамках проекта "Западные рубежи России"

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Историческая реконструкция революционных событий 1917 года пройдет в сентябре в Ивангородской крепости в Ленинградской области в рамках проекта "Западные рубежи России". Об этом рассказал в среду журналистам в региональном информационном центре ТАСС председатель областного комитета по культуре Евгений Чайковский.

СПЕЦПРОЕКТ

1917. Столкновение с бездной

Специальный проект ТАСС к столетию Февральской и Октябрьской революций

"Что еще нового в этом году - в связи со столетием русской революции было принято интересное решение: сделать реконструкцию событий 1917 года. Мы планируем мероприятие на сентябрь в Ивангородской крепости", - сказал он.

Чайковский отметил, что "история - более важный элемент, чем просто красивая битва на мечах". "У нас в области есть пять крепостей, которые находятся в нашем ведении, и там есть музеи - показать и рассказать можно много. Поэтому в наших реконструкциях и фестивалях мы опираемся на факты истории и конструируем то, что действительно было", - добавил он.

Директор Музейного агентства Ленинградской области Леся Колесникова рассказала, что Ивангородская крепость дает большие возможности для проведения мероприятия. "Здесь на протяжении многих лет проходят различные мероприятия, в 2015 году был великолепный опыт проведения фестиваля исторической реконструкции, посвященный Первой мировой войне, и в этом году мы ставим перед собой действительно амбициозную задачу", - сказала она.

Цикл "Западные рубежи России" начнется с фестиваля "Старая Ладога", который пройдет в области в третьи выходные июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
2
Арабские страны продолжат бойкот Катара
3
Гидрометцентр не согласен с критикой Жириновского в адрес несуществующей структуры
4
Российские Ту-95МС нанесли ракетный удар по ИГ в Сирии
5
Электрички задерживаются на участке Ярославского направления МЖД из-за грозы
6
Меркель констатировала изменение мирового порядка
7
Янукович решил отказаться от участия в судебном процессе над ним и отозвать адвокатов
Темы дня
Реклама