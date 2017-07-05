Штормовое предупреждение объявлено в Москве до конца дня

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Синоптики столичного Метеобюро объявили в Москве штормовое предупреждение, оно будет действовать до вечера среды.
"До 21 часа в Москве ожидаются ливень, сильный ветер с порывами 15 м/с и выше, местами гроза", - сообщили в метеослужбе.
В связи с этим автомобилистам рекомендуется не парковаться под деревьями, а пешеходам - избегать парковых зон, дорожных знаков и рекламных конструкций.
Гроза и ливни уже отмечались в среду в разных районах столицы, в частности, на северо-востоке города.
По предварительным данным, из-за прохождения грозового фронта произошел сбой в движении поездов на Московском центральном кольце в направлении против часовой стрелки.
По прогнозам синоптиков, дождливая погода продержится в Москве до конца недели. С начала следующей недели в городе заметно потеплеет. Возможны небольшие дожди.