Штормовое предупреждение объявлено в Москве до конца дня

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Синоптики столичного Метеобюро объявили в Москве штормовое предупреждение, оно будет действовать до вечера среды.

"До 21 часа в Москве ожидаются ливень, сильный ветер с порывами 15 м/с и выше, местами гроза", - сообщили в метеослужбе.

В связи с этим автомобилистам рекомендуется не парковаться под деревьями, а пешеходам - избегать парковых зон, дорожных знаков и рекламных конструкций.

Гроза и ливни уже отмечались в среду в разных районах столицы, в частности, на северо-востоке города.

По предварительным данным, из-за прохождения грозового фронта произошел сбой в движении поездов на Московском центральном кольце в направлении против часовой стрелки.

По прогнозам синоптиков, дождливая погода продержится в Москве до конца недели. С начала следующей недели в городе заметно потеплеет. Возможны небольшие дожди.