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Электрички задерживаются на участке Ярославского направления МЖД из-за грозы

Общество
5 июля, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

По предварительным данным, прошедший грозовой фронт нарушил работу системы авторегулировки

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пригородные поезда задерживаются на участке Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) из-за прошедшего грозового фронта, который нарушил работу системы авторегулировки. Поезда ходят с увеличенными интервалами на перегоне Москва-3 - Лосиноостровская, сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время, по предварительной информации, в результате прошедшего грозового фронта была нарушена штатная работа системы авторегулировки движения поездов на участке Москва-3 - Лосиноостровская Ярославского направления МЖД", - говорится в сообщении. На месте работают аварийно-восстановительные бригады, чтобы восстановить штатный режим работы автоматики.

Как передает корреспондент ТАСС, по состоянию на 19:50 электрички на Ярославском вокзале не отправляются, начиная с 19:05. Периодически объявляют по громкой связи, что пригородные поезда задержаны на неопределенное время по техническим причинам.

Сбой на МЦК

Ранее сбой в движении поездов "Ласточка" против часовой стрелки был зафиксирован на МЦК. В пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили, что причиной сбоя стала попавшая один из поездов молния. "Ласточки" не останавливались на станциях "Дубровка", "Угрежская", "Новохохловская" и "Нижегородская".

"В электропоезд "Ласточка" на МЦК попала молния, в результате чего было остановлено движение. Задержка в движении поездов составила порядка 13 минут", - сказал собеседник агентства. В результате происшествия пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Сейчас движение поездов восстановлено в штатном режиме.

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