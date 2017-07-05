Путин предложил ЛДПР проработать механизм против мошенничества при долевом строительстве

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НОВО-ОГАРЕВО, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому проработать на уровне думской фракции механизм пресечения мошеннических схем при долевом строительстве.
Глава российского государства в среду встретился с Жириновским, который рассказал о ряде предложений, которые готовит фракция ЛДПР. Одно из них касалось усиления контроля над денежными потоками при строительстве жилья, с тем чтобы предупреждать повторное возникновение ситуации с обманутыми дольщиками.
"Зачем мы оставляем наедине гражданина с застройщиком? Он не контролирует [ситуацию]. Давайте уберем того, кто может эти деньги взять, пускай банк контролирует, разрешает провести [ту или иную операцию], поэтапно, - сказал Жириновский. - Банки должны стоять на страже всех денег: чтобы деньги уходили только целевым образом".
"Ну, пусть фракция ваша проработает", - сказал Путин.
На встрече Жириновский также напомнил о проблеме свалки в Балашихе, выразив мнение, что строительство домов рядом с полигоном - это вина местных чиновников. "Знали, что там отравленный воздух, не давайте возможность там строить. <...> Это уже нынешняя администрация виновата - те, кто год назад или два разрешили", - сказал Жириновский.
В связи с этим он также поднял вопрос о депутатском контроле на местах, выступив за расширение числа партий, привлеченных к этой деятельности. "Надо другие, кроме известной. Хоть там давайте оставим схему "по партийным спискам", тогда мы, другие две партии известные, получаем по два-три депутата в местном парламенте; а когда у нас нет никого, там один всего, его голос не слышен", - сказал Жириновский.
Лидер ЛДПР привел в пример резонансный случай в Краснодарском крае. "Кущевка, помните события? У нас там был один [депутат], что он мог сделать? Какой контроль, когда ему рот затыкают. Кстати, сам осужденный был членом известной партии", - сказал Жириновский.
В ответ президент заметил: "Не имеет значения, какой партии. Нарушил закон - должен отвечать".