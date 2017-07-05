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Алиханов: предложения ОНФ по улучшению экологии Калининградской области уже в работе

Общество
5 июля, 23:43 дата обновления: 6 июля, 0:48 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 5, июля. /ТАСС

Власти региона совместно с правоохранительными органами предотвратили застройку 17 га прибрежных лесов в Балтийском муниципальном округе, вернули в федеральную собственность 33 га земель лесного фонда

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КАЛИНИНГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Предложения по улучшению экологической ситуации в Калининградской области, которые Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил главе региона, уже находятся в работе, так как были озвучены ранее на межрегиональной экологической конференции ОНФ по Северо-Западному федеральному округу, сообщил ТАСС врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

"Предложения ОНФ по улучшению экологической ситуации в регионе были озвучены еще на межрегиональной экологической конференции ОНФ по СЗФО. Они мне знакомы, и в целом для меня не новы. Уже тогда были даны поручения по ряду предложений ОНФ, прозвучавших на конференции. Прежде всего, по защите побережья Балтийского моря от незаконной застройки и вырубки зеленых насаждений", - сообщил он.

Алиханов уточнил, что при взаимодействии с правоохранительными органами была проведена серьезная работа в этом направлении. Предотвращена застройка 17 га прибрежных лесов в Балтийском муниципальном округе, там же в судебном порядке возвращено в федеральную собственность 33 га земель лесного фонда. По материалам, представленным правительством, были осуждены лица, допустившие незаконную рубку деревьев на озере Тихое в Светлогорске.

"Правительство предложило предприятиям в поселке Прибрежный, которые своей работой превышают допустимые уровни загрязнения воздуха, перенести производства на индустриальную площадку в поселок Храброво. По моему поручению Минприроды прорабатывает вопрос создания "зеленых зон" в регионе, в том числе, "зеленых щитов" в поселке Холмогоровка", - добавил врио губернатора.

По результатам проверок подан иск в суд о приостановлении деятельности ООО "Браво БВР", компании "Метупак" передано предписание о закрытии нескольких производственных линий до устранений экологических нарушений. Для сохранения уникальных лесов в природном парке "Виштынецкий", заказниках "Дюнный " и "Громовский" расторгнуты договоры с арендаторами и прекращены коммерческие рубки деревьев.

Другие предложения ОНФ также прорабатываются правительством Калининградской области совместно с региональными активистами ОНФ, заключил Алиханов.

12 предложений ОНФ

Ранее сообщалось, что эксперты ОНФ направили на имя Антона Алиханова письмо с 12 предложениями по улучшению экологической ситуации в регионе. В нем, в частности, идет речь о создании в области природоохранного кластера, объединяющего предприятия по сортировке, утилизации и переработке мусора.

Кроме того, предложения активистов ОНФ касаются введения запрета на строительство объектов, а также вырубку деревьев в охранных и санитарно-защитных зонах, находящихся в пределах 500 метров от берега Балтийского моря и других водных объектов. В соответствии с действующим законодательством территория в пределах 500 метров от линии максимального прилива является природоохранной зоной, в которой допускается некоторая хозяйственная деятельность.

Также предложения экспертов ОНФ касаются создания на территории региона лесозащитных полос вокруг городов (так называемых зеленых щитов) и развития особо охраняемых природных территорий.

Межрегиональная экологическая конференция ОНФ прошла в Калининградской области 18 мая. В мероприятии приняли участие представители 29 регионов России из Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Первая межрегиональная экологическая конференция ОНФ в 2017 году состоялась в марте в Ростове-на-Дону, на мероприятии обсуждались экологические проблемы юга России.

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