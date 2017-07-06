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Молодежную политику и развитие туризма обсудят на российско-иранском форуме в Уфе

Общество
6 июля, 0:26 UTC+3 УФА УФА 6, июля. /ТАСС

Ожидается, что в форуме примут участие более 300 человек, в том числе делегация Ирана во главе со спецпомощником президента республики по вопросам национальных и религиозных меньшинств Али Юнеси

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УФА, 6 июля. /ТАСС/. Первый российско-иранский социально-культурный форум пройдет в Уфе 6-7 июля. Участники обсудят, в частности, вопросы сотрудничества в сфере туризма и молодежной политики, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), которое выступает организатором мероприятия.

"Этот форум, уверен, станет дополнительным фактором сближения наших стран. Мы проводим его для того, чтобы познакомить жителей России и Ирана с культурой и национальными традициями двух государств, определить перспективные направления сотрудничества с Ираном в сфере гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактики экстремизма, молодежной политики и туризма", - цитирует пресс-служба главу ФАДН Игоря Баринова.

Ожидается, что в форуме примут участие более 300 человек, в том числе делегация Ирана во главе со спецпомощником президента республики по вопросам национальных и религиозных меньшинств Али Юнеси. Россию будут представлять чиновники администрации президента, главы федеральных ведомств, депутаты Госдумы, руководители регионов и представители экспертного сообщества.

ФАДН организует секцию "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений", на которой поднимут проблему сохранения и развития национальных традиций, профилактики проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве. На секции Росмолодежи обсудят перспективы российско-иранского молодежного сотрудничества, а на секции Ростуризма - вопросы взаимодействия двух стран в сфере туризма. Также состоятся переговоры представителей Торгово-промышленной палаты Башкирии с деловой делегацией иранской провинции Мазендеран, добавили в пресс-службе.

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