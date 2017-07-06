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Выставка в Петербурге расскажет о работе медиков во время Сталинградской битвы

Общество
6 июля, 9:19 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Отдельный раздел выставки "У Волги в огне и пожарах Победу ковал Сталинград" рассказывает о том, как после завершения сражения советские медики начали оказывать помощь пленным немцам

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© Пресс-служба военно-медицинского музея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Переправа раненых через Волгу, госпиталь в канализационной трубе, врачебная помощь немецким военнопленным - такие сюжеты представлены в документах, рисунках и фотографиях на выставке "У Волги в огне и пожарах Победу ковал Сталинград", посвященной медицинскому обеспечению Сталинградской битвы. Экспозиция открвается в четверг в Военно-медицинском музее, она проработает до конца декабря, почти столько же, сколько длилась Сталинградская битва. Об этом рассказала ТАСС куратор выставки Марина Чирцова.

"Мы построили экспозицию на работах художников и фотографов, выезжавших на фронт и своими глазами наблюдавших бои в Сталинграде", - отметила собеседница агентства. При создании Военно-медицинского музея в 1942 году на все фронты были отправлены бригады музейщиков, в состав которых входили художники, скульпторы, кинооператоры, фотографы и интенданты для сбора материала о борьбе с фашизмом. Запечатлели они и момент водружения над городом красного знамени, означавшего победу. Большинство работ, вошедших в экспозицию, не демонстрировалось публике с советского времени.

Переправа

Серия карандашных рисунков показывает процесс переправы раненых через Волгу. "С начала Сталинградской битвы бои шли в городе, нейтральной полосы практически не было. Иногда фронт был не только горизонтальным, но и вертикальным: на одном этаже немцы, на другом наши, поэтому работа медиков делилась на две части - собрать раненых, оказать первую помощь и переправить их на левый берег Волги, а уже там были развернуты госпитали, оказывалась более основательная помощь", - рассказала Марина Чирцова.

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Но были и госпитали в самом пекле сражения. Один из них устроили в канализационной трубе большого диаметра. На выставке есть и такой рисунок. Нередкой была ситуация окружения какого-то подразделения, тогда к оказанию помощи раненым подключалось местное население, включая детей.

"Потери были огромными, до 5 тысяч человек в сутки. Гибли и медики, но возможностей восполнять кадровый состав медицинской службы практически не было. Понимая это, медики в Сталинграде обучали солдат, местных жителей, детей помощи раненым и самопомощи", - рассказала Чирцова.

Одним из первоисточников информации о том, как работали медики в Сталинграде, стал отчет полковника медицинской службы 198-й стрелковой дивизии Василия Александровича Шумилина, его тоже включили в экспозицию. Он писал о напряжении сражения в городе, которое продолжалось 6,5 месяцев, том, как танки начинали бить по врагу прямо на территории Тракторного завода, едва сойдя с конвейера, о методах организации обучения всех, кого возможно, первой помощи раненым и самопомощи.

Помогали и немцам

Отдельный раздел с большим количеством фотографий рассказывает о том, как после завершения сражения советские медики начали оказывать помощь пленным немцам.

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Враги к тому моменту уже представляли печальное зрелище - голодные, оборванные, завшивленные. Их некоторое время держали в специально построенных лагерях, а затем всех, кто не был признан военным преступником, отправили на стройки.

После освобождения города перед медиками встала еще одна острая задача - не допустить эпидемий из-за огромного числа трупов. В город было завезено большое количество препаратов группы бактериофагов, которые давали жителям при признаках инфекционных заболеваний.

Выставка приурочена к началу Сталинградской битвы и 75-летию Военно-медицинского музея. Битва продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия и стала переломным моментом Великой Отечественной войны. С каждой из сторон в сражении погибло до полумиллиона человек.

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