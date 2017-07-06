Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В МЧС опровергли введение режима ЧС в Черкесске из-за проливных дождей

Общество
6 июля, 1:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Уровень воды в реках не превышает опасных отметок. отметили в главном управлении МЧС по республике

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Карачаево-Черкесии опровергло информацию, распространяемую в социальных сетях, о введении режима чрезвычайной ситуации в Черкесске из-за проливных дождей.

"Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике информирует жителей, что режим чрезвычайной ситуации на территории Черкесска не вводился, подразделения МЧС работают в режиме повседневной деятельности", - говорится в сообщении регионального главка МЧС. По данным Карачаево-Черкесского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реках не превышает опасных отметок.

"Главное управление призывает жителей Карачаево-Черкесии опираться на достоверные данные, которые публикуются на официальных сайтах, сохранять спокойствие и благоразумие", - подчеркнули в республиканском главке МЧС.

В сообщении отмечается, что в соцсетях и через группы в популярных мессенджерах распространяются текстовые и аудиосообщения о введенном на территории Черкесска режиме чрезвычайной ситуации и якобы ожидаемом сбросе воды. Распространители этих ложных сообщений утверждают, что объявлена эвакуация из-за того, что реки выходят из берегов, и призывают граждан собирать вещи и документы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выданного Латвией США россиянина заключили в американскую тюрьму
2
США пригрозили Китаю и другим странам прекращением торговли за сотрудничество с КНДР
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
5
Умер автор стихов к песням бит-квартета "Секрет"
6
Янукович решил отказаться от участия в судебном процессе над ним и отозвать адвокатов
7
Российские Ту-95МС нанесли ракетный удар по ИГ в Сирии
Темы дня
Реклама