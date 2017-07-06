В МЧС опровергли введение режима ЧС в Черкесске из-за проливных дождей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Карачаево-Черкесии опровергло информацию, распространяемую в социальных сетях, о введении режима чрезвычайной ситуации в Черкесске из-за проливных дождей.

"Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике информирует жителей, что режим чрезвычайной ситуации на территории Черкесска не вводился, подразделения МЧС работают в режиме повседневной деятельности", - говорится в сообщении регионального главка МЧС. По данным Карачаево-Черкесского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реках не превышает опасных отметок.

"Главное управление призывает жителей Карачаево-Черкесии опираться на достоверные данные, которые публикуются на официальных сайтах, сохранять спокойствие и благоразумие", - подчеркнули в республиканском главке МЧС.

В сообщении отмечается, что в соцсетях и через группы в популярных мессенджерах распространяются текстовые и аудиосообщения о введенном на территории Черкесска режиме чрезвычайной ситуации и якобы ожидаемом сбросе воды. Распространители этих ложных сообщений утверждают, что объявлена эвакуация из-за того, что реки выходят из берегов, и призывают граждан собирать вещи и документы.