Конгрессмен США извинился за селфи-видео в музее на месте концлагеря в Освенциме

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Американский конгрессмен Клэй Хиггинс (республиканец от штата Луизиана) извинился за пятиминутное селфи-видео на территории и в помещениях музея, созданного на месте нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. В опубликованном в среду заявлении законодатель рассказал, что удалил ролик из соцсетей.

"Я хотел проявить почтительное уважение к убитым в Освенциме и напомнить миру, что зло существует, свободные страны должны помнить [это] и занимать принципиальную позицию, - отметил законодатель - Зверства, которые происходили в Освенциме, были действительно омерзительными, мы не должны позволить истории повториться вновь. Мое видео об Освенциме удалено, и я приношу свои искренние извинения за любую непреднамеренно причиненную боль". Ранее публикация видеоролика конгрессменом вызвала возмущение общественности.

Хиггинс записал пятиминутный ролик во время посещения бывшего концентрационного лагеря и разместил его в Youtube. На кадрах он ходит вокруг вагонов, на которых узников привозили в лагерь, а также в газовых камерах и других помещениях. При этом законодатель снимал все на фронтальную камеру своего мобильного телефона, одновременно комментируя все происходящее.

В Аушвиц-Биркенау фашисты уничтожили в газовых камерах и сожгли в крематориях свыше 1 млн евреев, а также десятки тысяч представителей польской интеллигенции и советских военнопленных. По разным данным, всего там погибли от 1,5 млн до 2 млн человек разных национальностей. Польские историки считают, что за время войны в Освенцим попали около 150 тысяч поляков, более половины из них погибли. Из 728 первых узников Аушвиц-Биркенау до конца войны дожили 239 человек.