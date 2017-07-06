На ВДНХ открыт шоу-рум программы реновации

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл шоу-рум, где представлена внутренняя отделка домов, которые будут построены на месте снесенных пятиэтажек в столице, передает корреспондент ТАСС. Открытие состоялось в рамках работы седьмого Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum) на ВДНХ.
С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.
На пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира (в том числе мэров иностранных городов), представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в этом году - "Эпоха агломераций, новая карта мира".