Девятиклассники будут сдавать устное собеседование для допуска к ГИА

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Девятиклассники будут со следующего учебного года сдавать устное собеседование по русскому языку для того, чтобы получить допуск к сдаче ГИА . Об этом в четверг на заседании комиссии по образованию и науке Государственной думы сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

"Что касается ГИА, то в этом направлении аттестации после 9-го класса нам придется работать. Вы знаете о том, что со следующего года допуском к четырем экзаменам после 9-го класса станет обязательное собеседование, устная часть по русскому языку", - сказала министр.

Васильева добавила, что в этом году ЕГЭ прошел "достаточно спокойно", и средний балл, набранный подростками, был таким же, как и годом ранее.