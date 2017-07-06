Девятиклассники будут сдавать устное собеседование для допуска к ГИА

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Девятиклассники будут со следующего учебного года сдавать устное собеседование по русскому языку для того, чтобы получить допуск к сдаче ГИА . Об этом в четверг на заседании комиссии по образованию и науке Государственной думы сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева.
"Что касается ГИА, то в этом направлении аттестации после 9-го класса нам придется работать. Вы знаете о том, что со следующего года допуском к четырем экзаменам после 9-го класса станет обязательное собеседование, устная часть по русскому языку", - сказала министр.
Васильева добавила, что в этом году ЕГЭ прошел "достаточно спокойно", и средний балл, набранный подростками, был таким же, как и годом ранее.