Недетский вопрос: что мешает вузам открывать свои ясли и детсады

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Организация ясельных групп и детских садов на базе колледжей и вузов является большой подмогой молодым родителям-студентам, которые не хотят прерывать обучение. С предложением создать в учебных заведениях инфраструктуру для ухода за маленькими детьми, родившимися в студенческих семьях, ранее выступил глава Минтруда Максим Топилин. По мнению министра, такие меры помогут улучшить демографическую ситуацию. Однако руководство учебных заведений нередко сталкивается с проблемами при создании подобной инфрастуктуры.

С чем это связано и насколько велик запрос на ясли и детсады среди обучающихся ТАСС рассказали представители вузов и власти.

Противоречия в законодательстве и помощь чиновников

"Уже год вопрос о создании детского сада для студентов прорабатывается в Санкт-Петербургском государственном университете - старейшем российском вузе и одном из двух самых крупных в городе (здесь и в Политехническом университете по 30 тыс. обучающихся). В ходе общественного обсуждения большинство его участников поддержало идею создать два сада на двух удаленных друг от друга площадка вуза - в комплексах общежитий на Васильевском острове и в Петергофе", - сказали ТАСС в пресс-службе вуза. Там добавили, что эта проблема решаема, так как по закону о федеральных университетах (СПбГУ и МГУ) предусмотрена возможность создания в составе вуза юридических лиц и институтов.

В другом крупном вузе Петербурга - Политехническом университете Петра Великого - существовал детский сад для сотрудников, но вуз вынужден был его закрыть, так как изменения законодательства сделали данные расходы нецелевыми.

"Средства на детский сад пришлось бы брать из фонда заработной платы преподавателей, либо средств на содержание зданий, а это нарушение закона", - пояснил ТАСС проректор Дмитрий Кузнецов, уточнив, что тема детского сада для преподавателей и студентов очень актуальна и востребована в вузе. Кроме того, правила работы дошкольных учреждений ужесточились и вузовскому дошкольному заведению трудно им соответствовать.

Российский государственный педагогический университет им. Герцена, крупнейший педагогический вуз страны, напротив, нашел способ вписаться в правовую реальность с идеей создания детского сада.

"Мы обратились в комитет по образованию администрации Санкт-Петербурга с просьбой рассмотреть возможность создания в нашем вузе детского сада и школы. Это для нас задача двойного назначения - творческая лаборатория для студентов-педагогов по созданию нового качества образовательной среды и решение социальных вопросов", - рассказал ТАСС и.о. ректора вуза Сергей Богданов.

Он отметил, что в составе вуза работает Институт детства, где студенты изучают самые эффективные методики работы с дошколятами. "Вуз сотрудничает с несколькими детскими садами, но хотелось бы создать детсад как структурное подразделение вуза. И здесь без сотрудничества с городским правительством не обойтись", - подчеркнул Богданов.

Жесткие санитарные правила

Как рассказал ТАСС Сергей Кулижский, проректор по социальной работе Томского госуниверситета (ТГУ) - старейшего за Уралом вуза, участника проекта "5-100" - вуз имеет два собственных детских сада. В них сотрудники и студенты могут отдавать детей в возрасте от трех лет.

"К помещениям, в которых могут находиться дети грудного и младшего возраста, СанПиН предъявляет очень жесткие требования. Просто так выделить для этого комнату не получится. Мы рассматриваем возможность организации ясельной группы в наших детских садах, где есть необходимая инфраструктура и кадры. Но здесь также стоит вопрос целесообразности, в том числе, и экономической", - пояснил проректор.

Он отметил, что пока острой необходимости организации такой группы нет ни для сотрудников, ни для студентов вуза. "В университете учится 16 тыс. студентов, и только 33 из них имеют детей. Не думаю, что с организацией ясельной комнаты их количество увеличится", - резюмировал Кулижский.

Собственная социальная программа

У Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону) есть богатый опыт по организации работы дошкольных учреждений при вузе. Как рассказали ТАСС в информационной службе ДГТУ, еще в 1964 году на базе университета был открыт детский сад "Березка", воспитанниками которого стали дети сотрудников и студентов вуза.

Сегодня на базе университета работает Центр дошкольного образования, куда принимают малышей от трех лет. В центре действуют льготы для детей сотрудников и студентов: они принимаются вне очереди, оплата за обучение - 1/3 от полной стоимости. Еще одно преимущество: воспитанники могут посещать детский сад по гибкому графику. Это удобно в первую очередь студентам, которые могут приводить детей на несколько часов, к примеру, на время лекций.

Кроме того, в опорном вузе реализуется собственная социальная программа "Материнство". Дети сотрудников и студентов на льготных условиях могут отдыхать в детских лагерях и санатории-профилактории вуза. Для молодых мам предусмотрены денежные выплаты и единовременная помощь от профсоюзной организации студентов ДГТУ.

"Все действующие в университете социальные программы, в том числе работа Центра дошкольного образования, финансируется силами ДГТУ. Для создания новых социальных объектов - например, специальной инфраструктуры для ухода за маленькими детьми, университету понадобится помощь федеральных и региональных властей", - рассказал ТАСС ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

По его словам, решению этого вопроса может способствовать законодательное закрепление за ДГТУ статуса "опорного университета" - благодаря этому власти Ростовской области смогут получить основания софинансировать развитие социальной инфраструктуры вуза.

Ясли в колледжах

"С начала 2015 года в пяти учреждениях среднего профессионального образования Астраханской области работают дошкольные группы. В первую очередь, такие группы предназначены для детей студентов и преподавателей того или иного учебного заведения, и рассчитаны они лишь на кратковременное пребывание малышей. Но сюда принимают и остальных юных астраханцев", - сообщили ТАСС в министерстве образования и науки Астраханской области.

Так, дошкольное подразделение "Радуга" Астраханского государственного колледжа профессиональных технологий сейчас посещают 25 ребят трех-четырех лет: дети преподавателей, студентов и малыши из общей очереди Астрахани. Таким образом, ссуз (среднее специальное учебное заведение) совместно с администрацией города решает проблему очередности в дошкольные учреждения.

Детский сад оснащен всем необходимым оборудованием, новой мебелью. Есть здесь и интерактивный стол, а во дворе подготавливают современную спортивную площадку для малышей. Как считает министр образования и науки региона Виталий Гутман, группы при ссузах - отличная идея еще и потому, что студенты тоже могут проходить здесь практику: шить костюмы для ребят, готовить обеды, пробовать себя в роли воспитателей.

В политехническом колледже группа рассчитана на кратковременное пребывание детей. Здесь ребята могут находиться всего несколько часов в день: в первой или второй половине дня в зависимости от того, как удобнее родителям. В группах кратковременного пребывания осуществляются только услуги по присмотру и уходу за ребенком.

Позиция властей

"Открытие дошкольных групп на базе вузов способствует увеличению охвата детей дошкольным образованием и является, в том числе, дополнительной мерой социальной поддержки и социальной помощи молодым семьям", - заявили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки. Министерство считает перспективной работу по открытию дошкольных групп при образовательных организациях различных типов и предприятиях и ранее направляло в субъекты РФ методические рекомендации с разъяснениями по созданию дошкольных групп при вузах, добавили в пресс-службе.

По мнению главы ведомства Ольги Васильевой, опыт открытия таких групп положителен и возможен для распространения. "У нас есть регионы, в которых открыты дошкольные учреждения при вузах, опыт уже апробируется, и таких вузов на сегодняшний день несколько десятков. И, конечно, этот опыт положительный, его надо анализировать, смотреть и продолжать", - заявила ТАСС министр.

Также в настоящее время Минобрнауки ведется отдельная работа со всеми регионами по определению потребности в открытии новых мест для детей раннего возраста (до 3 лет).

В свою очередь сопредседатель Российского студенческого союза Василий Михайлов добавил, что идея по созданию детских садов при университетах поднимается ежегодно и каждый раз она положительно воспринимается студенческим сообществом и органами власти. "Однако, к сожалению, данный проект так и не перешел к массовой реализации, несмотря на то, что закон об образовании позволяет создавать подобные "детские комнаты". На конец 2016 года было создано лишь 30 детских садов при вузах", - сообщил ТАСС Михайлов.

По его мнению, причин низкой активности в данном вопросе может быть много. "Основные, как мне кажется, это недостаток финансирования и внимания к проблеме. Вузы недооценивают масштаб проблемы - то, сколько молодых мам хотят получить образование, но не могут позволить из-за отсутствия близких родственников и средств на нянь. Убежден, что в ближайшие годы подобных подразделений станет значительно больше, если инициативу проявят как студенческие организации, так и ректорское сообщество", - заключил Михайлов.