Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комитет Госдумы отклонил законопроект о запрете суррогатного материнства

Общество
6 июля, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Авторы законопроекта предлагают полный запрет в России суррогатного материнства до разработки комплексного подхода к этому институту

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал в четверг нижней палате парламента отклонить сенаторский законопроект, которым предлагается запретить в России суррогатное материнство. Комитет выступает соисполнителем по этой инициативе, профильным является думский комитет по охране здоровья.

О законопроекте

"Запрещается использование суррогатного материнства, то есть вынашивания и рождения ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям", - отмечается в проекте закона.

Смотрите также

Коммерция или помощь бездетным: как в разных странах регулируется суррогатное материнство

В пояснительной записке указывается, что "на данный момент Россия относится к числу стран с самым либеральным и наименее проработанным законодательством, регулирующим вопросы суррогатного материнства". Разработчик обращает внимание, что во многих зарубежных государствах, в том числе в Австрии, Германии, Норвегии, Швеции, отдельных штатах США (Аризона, Мичиган, Нью-Джерси), Франции, суррогатное материнство полностью запрещено, а в некоторых странах (например, в Великобритании, Израиле, Швейцарии) введены жесткие ограничения, в том числе запрещающие оказание услуги суррогатного материнства на коммерческой основе. "В России осуществление услуг суррогатного материнства стало весьма быстроразвивающимся и почти не регулируемым государством бизнесом. При этом все чаще к услугам россиянок в этой области прибегают не российские пары, а иностранные", - подчеркивает автор, объясняя это "относительной дешевизной и отсутствием законодательных ограничений".

"До того времени, пока в России не будет выработан новый, комплексный подход к институту суррогатного материнства, в равной мере защищающий права и интересы детей, суррогатных матерей и потенциальных родителей, следует запретить использование суррогатного материнства на территории нашего государства", - предлагает он.

Сенатор считает, что "суррогатное материнство является грубейшим нарушением прав ребенка, прежде всего на личную и семейную идентичность и связанное с таковой специфическое общение с родной матерью". "Поскольку, как это доказано существующими многочисленными научными исследованиями, ребенок в младенческом возрасте имеет устойчивую психофизиологическую связь со своей матерью (которая этого ребенка выносила и родила), и такая связь формируется уже на пренатальной стадии его развития (при его пребывании в утробе матери). Прерывание этой связи влечет существенный стресс для ребенка и иные негативные для него последствия", - указывает он.

В пояснительной записке автор также напомнил о позиции Русской православной церкви (РПЦ) по вопросу суррогатного материнства в стране. "В частности, в основах социальной концепции РПЦ выражена позиция, что суррогатное материнство, то есть вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщиной, которая после родов возвращает ребенка заказчикам, противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе", - отмечает автор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве начали строить два новых парка
2
Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
3
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
4
В Кремле с долей скептицизма отнеслись к высказыванию премьера Сербии о присоединении к ЕС
5
На ВДНХ открыт шоу-рум программы реновации
6
Янукович в суде намерен доказать факт госпереворота на Украине
7
Выданного Латвией США россиянина заключили в американскую тюрьму
Темы дня
Реклама