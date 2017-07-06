Комитет Госдумы отклонил законопроект о запрете суррогатного материнства

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал в четверг нижней палате парламента отклонить сенаторский законопроект, которым предлагается запретить в России суррогатное материнство. Комитет выступает соисполнителем по этой инициативе, профильным является думский комитет по охране здоровья.

О законопроекте

"Запрещается использование суррогатного материнства, то есть вынашивания и рождения ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям", - отмечается в проекте закона.

В пояснительной записке указывается, что "на данный момент Россия относится к числу стран с самым либеральным и наименее проработанным законодательством, регулирующим вопросы суррогатного материнства". Разработчик обращает внимание, что во многих зарубежных государствах, в том числе в Австрии, Германии, Норвегии, Швеции, отдельных штатах США (Аризона, Мичиган, Нью-Джерси), Франции, суррогатное материнство полностью запрещено, а в некоторых странах (например, в Великобритании, Израиле, Швейцарии) введены жесткие ограничения, в том числе запрещающие оказание услуги суррогатного материнства на коммерческой основе. "В России осуществление услуг суррогатного материнства стало весьма быстроразвивающимся и почти не регулируемым государством бизнесом. При этом все чаще к услугам россиянок в этой области прибегают не российские пары, а иностранные", - подчеркивает автор, объясняя это "относительной дешевизной и отсутствием законодательных ограничений".

"До того времени, пока в России не будет выработан новый, комплексный подход к институту суррогатного материнства, в равной мере защищающий права и интересы детей, суррогатных матерей и потенциальных родителей, следует запретить использование суррогатного материнства на территории нашего государства", - предлагает он.

Сенатор считает, что "суррогатное материнство является грубейшим нарушением прав ребенка, прежде всего на личную и семейную идентичность и связанное с таковой специфическое общение с родной матерью". "Поскольку, как это доказано существующими многочисленными научными исследованиями, ребенок в младенческом возрасте имеет устойчивую психофизиологическую связь со своей матерью (которая этого ребенка выносила и родила), и такая связь формируется уже на пренатальной стадии его развития (при его пребывании в утробе матери). Прерывание этой связи влечет существенный стресс для ребенка и иные негативные для него последствия", - указывает он.

В пояснительной записке автор также напомнил о позиции Русской православной церкви (РПЦ) по вопросу суррогатного материнства в стране. "В частности, в основах социальной концепции РПЦ выражена позиция, что суррогатное материнство, то есть вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщиной, которая после родов возвращает ребенка заказчикам, противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе", - отмечает автор.