Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобрнауки планирует создать единый портал онлайн-курсов

Общество
6 июля, 11:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Согласно планам ведомства, к 2020 году сайт объединит в себе 3,5 тыс. онлайн-курсов высокого качества

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министерство образования и науки планирует создать единый портал, который к 2020 году объединит в себе 3,5 тыс. онлайн-курсов высокого качества, сообщила глава министерства Ольга Васильева, выступая в четверг на заседании профильного комитета Госдумы.

"Планируется создать единый портал, где будут высокого качества онлайн-курсы, портал будет работать в форме единого окна. И мы хотим к 2020 году довести количество качественных курсов до 3,5 тыс. в надежде, что этими курсами будут пользоваться не менее 3,5 млн человек", - сказала Васильева.

Она уточнила, что этот проект создается для повышения доступности дистанционного образования.

По словам министра, на сегодняшний день функционируют 150 онлайн-курсов для всех возрастных категорий. "Основная цель этого направления - беспрерывное образование, что, наверное, соответствует запросам сегодняшнего дня", - сказала Васильева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция проводит следственные действия в московском штабе Навального
2
Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
3
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
4
Меркель констатировала изменение мирового порядка
5
В Кремле с долей скептицизма отнеслись к высказыванию премьера Сербии о присоединении к ЕС
6
В Гамбурге перед саммитом G20 сожгли автосалон Porsche
7
Захарова рассказала о случаях вмешательства США в дела РФ
Темы дня
Реклама