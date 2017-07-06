Минобрнауки планирует создать единый портал онлайн-курсов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министерство образования и науки планирует создать единый портал, который к 2020 году объединит в себе 3,5 тыс. онлайн-курсов высокого качества, сообщила глава министерства Ольга Васильева, выступая в четверг на заседании профильного комитета Госдумы.

"Планируется создать единый портал, где будут высокого качества онлайн-курсы, портал будет работать в форме единого окна. И мы хотим к 2020 году довести количество качественных курсов до 3,5 тыс. в надежде, что этими курсами будут пользоваться не менее 3,5 млн человек", - сказала Васильева.

Она уточнила, что этот проект создается для повышения доступности дистанционного образования.

По словам министра, на сегодняшний день функционируют 150 онлайн-курсов для всех возрастных категорий. "Основная цель этого направления - беспрерывное образование, что, наверное, соответствует запросам сегодняшнего дня", - сказала Васильева.