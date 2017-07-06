Собянин: "Урбанфорум" стал лабораторией по выработке моделей управления агломерациями

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московский урбанистический форум представляет собой площадку для поиска ответов на вопросы, касающиеся развития мировых агломераций. Он поможет подготовить оптимальные модели управления крупными городами, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Московский урбанистический форум стал большой лабораторией по выработке ответов на те вызовы и проблемы, которые стоят перед крупными городами. Само по себе создание агломераций, конечно, не гарантия успеха города и страны. Поэтому одни агломерации бывают успешными, другие остаются в развитии", - сказал он, выступая на открытии Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum).

По его словам, сегодня крупные агломерации сталкиваются с рядом вопросов, в частности, как выбрать наиболее оптимальную модель управления, в чем преимущества и недостатки каждой из этих моделей, какие инфраструктурные проекты дают наибольшую отдачу, какова оптимальная плотность застройки, как преодолеть скученность и в то же время обеспечить оптимальную концентрацию ресурсов, что хотят современные жители мегаполиса, каковы их требования к качеству городской среды.

"Именно поэтому мы посвятили нынешний форум обсуждению проблем городских агломераций. Рассчитываем на серьезный разговор, результатом которого будут содержательные выводы и практические рекомендации", - отметил мэр.

С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московскирасй урбанистический форум - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России. На пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира, в том числе мэров зарубежных городов, представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в этом году - "Эпоха агломераций, новая карта мира".