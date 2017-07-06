Путин поздравил Назарбаева с днем рождения

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АСТАНА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, отметив его вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление позиций республики на мировой арене и наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба президента Казахстана.
"Невозможно переоценить Ваш личный вклад в упрочение отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами, а также в наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и обеспечение безопасности на евразийском пространстве", - говорится в письме президента России, которое опубликовала пресс-служба лидера Казахстана.
"Высоко ценю взаимопонимание и доверие, установившиеся между нами. Мы плодотворно работаем вместе по всем вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - сообщается в письме российского лидера.