Третье поколение шахтеров Грековых

Чтобы пообщаться с журналистом, глава семьи тридцатилетний Игорь попросил на руднике отгул. Начальство пошло шахтеру навстречу. Грековы живут в однокомнатной квартире в типичной для Мирного многоэтажке на сваях. Игорь и его супруга Люба воспитывают двух дочерей: трехлетнюю Веру и Варвару, родившуюся в начале 2017 года.

"Отец профориентировал"

"У меня мама работает медсестрой, а папа бульдозером управлял на прииске Ирелях, вскрывал котлованы для драги. В детстве я часто прибегал к нему на работу, смотрел, как он управлял такой мощной машиной. Мне так же хотелось. Поэтому я не хотел быть космонавтом, а мечтал стать водителем. Вот так отец профориентировал, теперь я на руднике работаю", — говорит глава семейства.

Люба наливает чай и рассказывает, что тоже пошла по стопам своих родителей.

"Отец окончил политех в Иркутске и по распределению попал в Мирный. Следом за ним приехала моя мама. Папа начинал работать в карьерах, сейчас — главный диспетчер Мирнинского ГОКа. Мама у меня работала бухгалтером, а сейчас на пенсии и активно занимается творчеством: пишет стихи, книжки, состоит в Союзе писателей России. Из меня получился какой-то симбиоз. Я окончила художественную школу с отличием, но понимала, что пойду на технические специальности, так как дружила с математикой. Я окончила политех и, как отец, вернулась в Мирный", — говорит она.

Грековы считают, что в Мирном у них есть все, что нужно для работы и досуга. Игорь, например, участвует в республиканских соревнованиях по армрестлингу. По его словам, горняки — вообще здоровые и малопьющие люди.

"Перед спуском в шахту проходим медосмотр. Измеряют температуру, давление, проверяют с помощью специальных приборов на употребление наркотиков и алкоголя. Если пришел пьяным или с похмелья на работу, то тебя отстраняют от смены. Это невыгодно: в деньгах теряешь. Плюс на тебе большая ответственность. Поэтому среди людей, работающих на алмазных рудниках, мало пьющих. Если выпиваем, то только по праздникам, и то чуть-чуть", — говорит глава семьи.

Игорь активно и разнообразно участвует в спортивной жизни города. "Играли в волейбол, мини-футбол, шахматы. В соревнованиях принимают участие молодые специалисты. Спорт, я считаю, укрепляет и сплачивает семью. За тебя болеют самые близкие, а дети видят, что ты не с сигаркой в зубах, а с мячом в руках, и поэтому они также хотят покорять спортивные олимпы", — добавляет Греков.

С точки зрения семейного проектирования

Игорь и Люба видят большие преимущества в том, что они живут в Мирном. "Работа в шахте приносит постоянный доход, стоим пока уверенно на ногах. Есть своя квартира, планируем расширяться", — рассказывает Игорь.

Люба, по ее словам, ни на секунду не жалеет, что вернулась в свой небольшой город после учебы. "Я знала, что в Мирном я могу найти работу с официальной зарплатой, что здесь предоставляют хороший социальный пакет, отпуск почти в два месяца. Сейчас я созваниваюсь с ребятами, которые остались в Иркутске, и понимаю, что у нас с Игорем одна из лучших ситуаций, так как друзья в большом сибирском городе живут на съемных квартирах, некоторые уже развелись, а у нас все хорошо", — добавляет молодая мама.

По ее словам, с точки зрения проектирования Мирный — идеальный город для проживания семей с детьми. "Рожать и растить детей нужно в небольших городах. Здесь все в шаговой доступности, не нужно по два часа ездить в метро с детьми. Какие дети, когда ты часами в метро?" — говорит женщина.

Люба показывает из окна многоэтажки на здание трехэтажной школы, от которой в 150–200 метрах находится детский сад, магазин. Она считает, что из таких городов, как Мирный, нужно уезжать в старости, когда уже заработал на пенсию и создал крепкий фундамент для детей и внуков.

"Старикам здесь некомфортно из-за высоких цен и сурового климата. Поэтому обычно люди в старости уезжают. Конечно, это будет Сибирь, так как я родилась там, а в народе говорят: где родился, там и пригодился", — добавила Любовь.

"Главное — когда есть надежный тыл. Мне жаль тех людей, кто еще не обзавелся семьей и не понял, что это самое главное, что есть на белом свете. Важнее всего золота и алмазов", — говорит Игорь Греков.

Виталий Халевин