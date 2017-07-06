Структура Ростеха планирует перерабатывать в электроэнергию пятую часть мусора Москвы

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "РТ-Инвест" (входит в структуру госкорпорации "Ростех") планирует построить в Москве и Казани 5 мусоросжигательных заводов, которые будут перерабатывать 2,95 млн тонн мусора и вырабатывать 335 МВт электроэнергии. Об этом на пресс-конференции сообщил глава "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.
Четыре завода мощностью 700 тыс. тонн будут расположены в Москве, один - мощностью 550 тыс. тонн - в Казани. Таким образом, только в Москве и Московской области компания станет перерабатывать пятую часть от всего объема образующихся отходов, которые на данный момент составляют 12 млн тонн в год (25% от аналогичного показателя по всей России).
Первый завод будет построен в 2021 году, в 2023 году все они выйдут на проектную мощность.
Шипелов также подчеркнул, что заводы смогут не только снизить объем захоронения отходов, но и обеспечить порядка 1,5 млн жителей 335 МВт электроэнергии. Он также уверил присутствующих в экологичности этого проекта.
Проект будет реализован в сотрудничестве с компанией Hitachi Zosen Nova, которая выступает как инвестор и предоставляет технологии для строительства.
"Кроме технологичного Hitachi Zosen Nova стал еще и инвестиционным партнером. Подчеркну, что это партнерство на долгие годы, возможно десятилетия", - сказал Шипелов.
Глава "РТ-Инвеста" подчеркнул, что компании удалось достичь договоренности с зарубежным партнером о локализации производства на территории России.
"Мы уже сейчас можем обеспечить локализацию на уровне 55%", - отметил он.