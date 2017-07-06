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Путин в день похорон Гранина будет до вечера работать на саммите G20

Общество
6 июля, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Прощание с Даниилом Граниным состоится в Таврическом дворце 8 июля

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в день прощания в Санкт-Петербурге с писателем Даниилом Граниным, скончавшимся 4 июля в возрасте 98 лет, будет до вечера работать на саммите Группы двадцати в немецком Гамбурге. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, посетит ли глава государства похороны Гранина.

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Он отметил, что церемония запланирована на субботу, 8 июля. "До вечера (этого дня) у президента весьма напряженная рабочая программа в Гамбурге", - сказал Песков.

Даниил Гранин скончался 4 июля в Санкт-Петербурге, ему было 98 лет. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны, он неоднократно удостаивался различных наград и премий за свои произведения. В этом году Гранин получил госпремию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Ее президент России Владимир Путин вручил писателю 3 июня в Петербурге.

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