Путин в день похорон Гранина будет до вечера работать на саммите G20

Легкоатлетка Сидорова выступит 15 июля на международном турнире в ГерманииСпорт 6 июля, 14:28
Карпов: возвращение Каспарова в шахматы нельзя назвать сенсациейСпорт 6 июля, 14:25
Агент: хоккеисты московского "Динамо" Никулин и Терещенко подали заявления в арбитраж КХЛСпорт 6 июля, 14:23
Сибирские конструкторы самолета-замены Ан-2 планируют начать производство через два годаСибирь 6 июля, 14:21
Протесты в Венесуэле: причины и реакцияМеждународная панорама 6 июля, 14:20
Российский фильм "Аритмия" стал фаворитом главного конкурса фестиваля в Карловых ВарахКультура 6 июля, 14:16
Космос на ладони: как сибирский физик создает микроиконы и сопла для наноспутниковВ стране 6 июля, 14:13
Объем грузоперевозок на сети железных дорогах США в июне 2017 г. вырос на 4,5%Транспорт 6 июля, 14:10
Гидрометцентр РФ отмечает проблему "ложных тревог" в СМС-сообщениях о ЧП в МосквеОбщество 6 июля, 14:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в день прощания в Санкт-Петербурге с писателем Даниилом Граниным, скончавшимся 4 июля в возрасте 98 лет, будет до вечера работать на саммите Группы двадцати в немецком Гамбурге. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, посетит ли глава государства похороны Гранина.
Он отметил, что церемония запланирована на субботу, 8 июля. "До вечера (этого дня) у президента весьма напряженная рабочая программа в Гамбурге", - сказал Песков.
Даниил Гранин скончался 4 июля в Санкт-Петербурге, ему было 98 лет. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны, он неоднократно удостаивался различных наград и премий за свои произведения. В этом году Гранин получил госпремию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Ее президент России Владимир Путин вручил писателю 3 июня в Петербурге.