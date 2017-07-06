Власти Севастополя утвердили места установки памятников Потемкину и Примирения

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Правительство Севастополя утвердило места размещения двух новых монументов в городе: памятника Григорию Потемкину и памятника Примирения, посвященного событиям Гражданской войны 1917-1922 годов. Соответствующее распоряжение было принято в четверг на заседании местного правительства, однако по выбору места для установки второго монумента проведут также общественное обсуждение с местными жителями.

"Протоколом архитектурно-культурного совета при правительстве Севастополя от 4 июля 2017 года было принято решение о рекомендации установки памятника Григорию Александровичу Потемкину на территории между вершиной Артиллерийской бухты и улицей Маяковского. По второму вопросу было предложено одобрить инициативу Российского военно-исторического общества и одобрить место установки памятника-монумента, символизирующего единение России, на улице Катерной", - сказал на заседании правительства директор городского департамента архитектуры Александр Моложавенко.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поручил провести общественное обсуждение места установки памятника Примирения. "Одобряем места, а дальше по второму памятнику продолжаем работать, чтобы услышать мнение горожан", - добавил он.

Памятник светлейшему князю Таврическому, генерал-фельдмаршалу, создателю Черноморского флота, идеологу присоединения Крыма, основателю Севастополя Григорию Потемкину планировалось установить еще в конце 2016 года, однако дискуссии вызвал вопрос его размещения. На последнем заседании городского архитектурно-культурного совета, отметил Моложавенко, голосование проводилось три раза, после чего был определен окончательный вариант установки памятника.

В пятницу, 30 июня, Молжавенко сообщил, что памятник Примирения, посвященный трагическим событиям Гражданской войны 1917-1922 годов, планируют установить в Севастополе до конца 2017 года. Он пояснил, что монумент будет представлять собой колонну, на которой установлена фигура женщины, а внизу - два бойца - белогвардеец и красноармеец. Глава департамента архитектуры Севастополя отметил, что перед памятником разместится наклонная плоскость, на которой "как бы сложено оружие и вечный огонь". Молжавенко также добавил, что на памятнике нанесут одну из цитат президента России Владимира Путина, но какую именно, не уточнил.