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Минобороны опровергло информацию о загрязнении окружающей среды в подмосковном санатории

Общество
6 июля, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В ведомстве подчеркнули, что в отношении санатория "Марфинский" не составлялось актов о нарушении правил природопользования

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергло информацию инспекторов эконадзора о загрязнении филиалом санатория "Марфинский" реки Уча в Подмосковье путем сброса неочищенных канализационных вод.

"В течение второго квартала 2017 года проверок объектов водопроводно-канализационного хозяйства филиала санатория "Марфинский" Минобороны России инспекторами эконадзора Московской области не проводилось. Руководство и обслуживающий персонал от ФГКУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" к проверкам не привлекались, актов о нарушении правил природопользования не составлялось", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в четверг в ТАСС.

В Минобороны уточнили, что территория очистных сооружений имеет исправное и непрерывное ограждение, допуск посторонних лиц категорически запрещен, проезда автотранспорта нет, комплекс находится под круглосуточной охраной.

"Очистка хозяйственно-бытовых стоков санатория "Марфинский" осуществляется в строгом соответствии с санитарными правилами по охране поверхностных вод от загрязнения", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Что заявил ранее эконадзор

Как сообщили ранее в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья, инспекторы эконадзора Московской области обнаружили, что подмосковный санаторий "Марфинский" Минобороны РФ загрязняет окружающую среду. По их данным, санаторий, расположенный в городском округе Мытищи, сбрасывал неочищенные канализационные стоки в пруд, которые затем попадали в реку Уча.

Согласно данным официального сайта санатория, объект в 2011 году стал одним из филиалов ФГБУ "СКК "Подмосковье" Министерства обороны РФ. Поскольку санаторий относится к объектам федерального надзора, Минэкологии обратилось в Росприроднадзор с просьбой привлечь нарушителей к административной ответственности.

Санаторий "Марфинский" занимает территорию, где ранее располагалась усадьба Марфино и дворянский парк. Усадьба занимала 44 га, в ней в свое время жили бояре Головины, князья Голицыны, графы Салтыковы, Орловы и Панины.

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