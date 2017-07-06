Жители СФО, УФО и ДВФО заплатили 30 млн штрафов за нарушения пожарной безопасности

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Профилактические межведомственные группы с начала пожароопасного периода выявили десятки тысяч случаев нарушений требований пожарного законодательства, в результате нарушители в трех федеральных округах, на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири, были оштрафованы общую сумму в 30 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС.

"На территории трех федеральных округов за нарушение требований пожарной безопасности возбуждено 230 уголовных дел, которые рассматриваются следственными органами. Составлено более 13 тыс. протоколов об административном правонарушении. Около 5,5 тыс. человек (рядовые граждане и руководители) оштрафованы. Так, в Сибири нарушители оштрафованы на сумму более 18 млн рублей, на Дальнем Востоке - более 8 млн рублей и на Урале - около 3 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что вопреки особому противопожарному режиму и запрету на проведение огневых работ граждане продолжают разводить костры, сжигать мусор и отходы производственной деятельности, что приводит к возникновению пожаров в лесных массивах и населенных пунктах. По факту возникновения каждого пожара проводятся тщательные проверки, в том числе в отношении должностных лиц, в чьи обязанности входит очистка территорий, прилегающих к лесным зонам, от мусора и соблюдение требований пожарной безопасности.

"Своевременная предупредительная работа вместе с усиленной административной практикой существенно влияет на снижение количества возгораний в природной среде и позволяет держать пожарную обстановку на территории под контролем", - считают в СРЦ.

На период действия особого противопожарного режима на территории региона, муниципального образования или поселения устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, препятствующие распространению лесных и иных пожаров к населенным пунктам.