Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жители СФО, УФО и ДВФО заплатили 30 млн штрафов за нарушения пожарной безопасности

Общество
6 июля, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В связи с нарушением пожарной безопасности на территории трех федеральных округов возбуждено 230 уголовных дел

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Профилактические межведомственные группы с начала пожароопасного периода выявили десятки тысяч случаев нарушений требований пожарного законодательства, в результате нарушители в трех федеральных округах, на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири, были оштрафованы общую сумму в 30 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС.

"На территории трех федеральных округов за нарушение требований пожарной безопасности возбуждено 230 уголовных дел, которые рассматриваются следственными органами. Составлено более 13 тыс. протоколов об административном правонарушении. Около 5,5 тыс. человек (рядовые граждане и руководители) оштрафованы. Так, в Сибири нарушители оштрафованы на сумму более 18 млн рублей, на Дальнем Востоке - более 8 млн рублей и на Урале - около 3 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что вопреки особому противопожарному режиму и запрету на проведение огневых работ граждане продолжают разводить костры, сжигать мусор и отходы производственной деятельности, что приводит к возникновению пожаров в лесных массивах и населенных пунктах. По факту возникновения каждого пожара проводятся тщательные проверки, в том числе в отношении должностных лиц, в чьи обязанности входит очистка территорий, прилегающих к лесным зонам, от мусора и соблюдение требований пожарной безопасности.

"Своевременная предупредительная работа вместе с усиленной административной практикой существенно влияет на снижение количества возгораний в природной среде и позволяет держать пожарную обстановку на территории под контролем", - считают в СРЦ.

На период действия особого противопожарного режима на территории региона, муниципального образования или поселения устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, препятствующие распространению лесных и иных пожаров к населенным пунктам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
2
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
3
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
4
Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
5
В Кремле с долей скептицизма отнеслись к высказыванию премьера Сербии о присоединении к ЕС
6
Обыски в штабе Навального в Москве проходили по делу о самоуправстве
7
Даниил Медведев оштрафован на $14,5 тыс. за неспортивное поведение на Уимблдоне
Темы дня
Реклама