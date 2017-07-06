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Васильева: число обученных по стандартам WorldSkills должно достичь 50 тыс. к 2020 г.

Общество
6 июля, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Ранее гендиректор WorldSkills Russia Роберт Уразов заявил, что демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills сдали 2 тыс. выпускников российских колледжей и техникумов

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Число выпускников колледжей, обучение и экзамены в которых соответствует стандартам WorldSkills, к 2020 году должно составить не менее 50 тыс. человек. Об этом сообщила в четверг министр образования и науки РФ Ольга Васильева, выступая на заседании профильного комитета Госдумы.

"В 2017 стартовал еще один проект - рабочие кадры для передовых технологий. Напомню вам, что цель звучит амбициозно - создание в Российской Федерации конкурентоспособной системы среднего профессионального образования (СПО). К 2020 году число СПО, демонстрирующих уровень подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills, должен составить 50 тыс. человек", - сказала Васильева.

В феврале 2017 года генеральный директор WorldSkills Russia Роберт Уразов заявил, что демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills сдали 2 тыс. выпускников российских колледжей и техникумов. Он помогает определить у студентов и выпускников уровень знаний, умений и навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность и выполнять работу по специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. Выпускники, сдавшие экзамен, получают возможность подтвердить свою квалификацию без прохождения дополнительных аттестационных испытаний.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, основанное в середине прошлого века, направленное на повышение престижа рабочих профессий. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Темы
WorldSkills
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