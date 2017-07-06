"Газпром нефть" в 2017 г. потратит 28 млрд руб. на природоохранные проекты Московского НПЗ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует реализовать в 2017 г. на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) природоохранные проекты стоимостью 28 млрд руб. Они будут направлены на дополнительное снижение воздействия завода на окружающую среду. Об этом сообщила компания "Газпром нефть".

"Проводимые мероприятия повысят эффективность очистки сточных вод предприятия, сократят эмиссию загрязняющих веществ и повысят энергоэффективность производства", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается модернизация Московского нефтеперерабатывающего завода, которую компания проводит с 2011 г.

Осенью на МНПЗ завершится строительство очистных сооружений "Биосфера", которая обеспечит эффективность очистки сточных вод завода до 99%. Технология разработана отечественным предприятием. Строительство очистных сооружений началось в конце 2015 г. Технология обеспечит практически замкнутый цикл водопотребления и существенно снизит нагрузку на городские очистные сооружения.

Также предприятие продолжает развивать систему экологического мониторинга, в том числе с учетом рекомендаций Министерства природы РФ.

Последовательное снижение воздействия предприятия на окружающую среду является одной из приоритетных целей программы модернизации МНПЗ. В рамках первого этапа реконструкции в 2011-2015 гг. завод уже снизил уровень воздействия на 50%, в том числе на 36% сократилось воздействие на атмосферный воздух. После завершения модернизации в 2020 г. общее воздействие завода на окружающую среду будет уменьшено еще на 50%.

2017 г. в России объявлен президентом РФ Владимиром Путиным годом экологии.