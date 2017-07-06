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Постановление правительства о стандартах качества домов по реновации выйдет через 2 недели

Общество
6 июля, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В постановлении будут все детали, вплоть до описания обоев, плитки и дверей, отметил заммэра

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Постановление правительства Москвы, регламентирующее стандарты качества новых домов, которые будут построены в рамках реновации, выйдет в течение двух недель. Об этом сообщил в четверг журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Мы в течение двух недель выпустим постановление правительства Москвы, где пропишем стандарты качества, вплоть до того, какие будут обои, плитки, двери, полотенцесушители", - сказал он, выступая в рамках Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum).

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

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В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня, до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.

Moscow Urban Forum

С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.

На своем пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира (в том числе мэров иностранных городов), представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в этом году - "Эпоха агломераций, новая карта мира".

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