Индийская компания намерена построить завод по производству лекарств от рака под Тулой

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Индийская фармацевтическая компания Hetero Labs Ltd. ("Хетеро Лабс Лимитед") намерена создать производство лекарств от онкологии и СПИДа в Тульской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"В Туле состоялась деловая встреча руководства региона и индийской компании Hetero Labs Ltd. Компания поставила перед собой задачу организовать в России производство жизненно важных лекарств, в частности, средств против СПИДа и онкологических заболеваний. Представители индийской стороны выразили заинтересованность в размещении такого производства в Тульской области, и основатель компании Доктор Редди попросил правительство региона содействовать в реализации инвестиционного проекта", - говорится в сообщении.

По словам заместителя губернатора Тульской области Вячеслава Федорищева, регион активно привлекает новых иностранных партнеров. "Мы рады этой возможности обсудить реализацию инвестиционного проекта с компанией Hetero Labs Ltd. Тем более, что эта компания - яркий представитель как фармацевтической отрасли, так и индийского бизнеса в целом", - отметил он.

По данным правительства региона, Hetero Labs Ltd. - одна из крупнейших фармацевтических фирм в мире. На производствах в разных странах работают более 20 тыс. сотрудников. Компания получила всемирное признание за новаторские усилия по производству широкого спектра антиретровирусных препаратов по доступной стоимости.