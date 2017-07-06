Гидрометцентр РФ отмечает проблему "ложных тревог" в СМС-сообщениях о ЧП в Москве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Частые предупреждения о чрезвычайных ситуациях погодного характера, которые впоследствии не оправдываются, могут снизить бдительность граждан. Нужно работать над точностью и адресностью таких рассылок через СМС, считает главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

После майского шквала в Москве, унесшего жизни 18 человек, в обществе разгорелась дискуссия о том, что о подобных погодных катаклизмах людей нужно массово оперативно информировать заранее.

"Сейчас для Москвы существует проблема "ложных тревог", когда предупреждение горожан о возможных неблагоприятных погодных условиях идет слишком интенсивно", - сказала Макарова.

По ее мнению, проблема с предупреждениями в том, что в СМС очень сложно описать характер атмосферных процессов и указать точно, что и где произойдет.

"Даже в соседних районах мы можем наблюдать совершенно разную картину: где-то ливень со шквалом, где-то просто сильный ветер, а где-то - ничего. И возможно, люди, для которых предупреждение окажется неактуальным, будут менее внимательно к ним относиться. Но здесь нам надо повышать точность и помнить, что летняя погода имеет локальный характер и погодные явления долго не живут",- отметила специалист.

29 мая на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м/с. Десятки людей получили травмы. В столице было повалено 27 тыс. деревьев, повреждены 243 кровли, 61 рекламный щит, 135 опор уличного освещения, свыше 1,9 тыс. автомобилей. В ликвидации последствий удара стихии в столице были заняты 33 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники.