История под куполом: древнейшие петроглифы и первобытная стоянка в Заполярье

Уникальный музей "Петроглифы Канозера" в Заполярье предлагает увидеть древнейшие в регионе наскальные рисунки, возраст которых превышает 6 тысяч лет. В ближайшее время сюда будет проложена тропа по древнеримской технологии, а рядом с петроглифами туристам предложат посетить реконструированную древнюю стоянку человека и поучиться в школе первобытных ремесел. Как рассказала ТАСС младший научный сотрудник музея Татьяна Кострова, по этим проектам уже поданы заявки на гранты.

Спасти от туристов и для туристов

Петроглифы Канозера - наскальные рисунки, созданные в четвертом тысячелетии до нашей эры, они входят в пятерку крупнейших памятников эпохи неолита в мире. Уникальный комплекс петроглифов расположен на островах и по берегам Канозера на юго-востоке Мурманской области. Он включает около 1200 изображений животных, людей, лунных и солнечных символов, сцен охоты и рыбалки. Его обнаружили в 1997 году.

Однако обнаружение едва не стало причиной исчезновения уникального памятника истории. Дело в том, что рисунки при естественном освещении не всегда видны, поэтому начавшие приезжать сюда туристы вытаптывали их.

Для их спасения было разработано ноу-хау - двойной купол из многослойного стекла. Его размеры в поперечнике - 20 метров. Он разместился на металлических опорах. Под его защитой оказался самый крупный комплекс рисунков - около 640 изображений.

Средства на создание и установку стеклянной защиты - более 14 млн рублей - выделило Правительство Москвы в рамках соглашения с Мурманской областью.

Как рассказала Татьяна Кострова, сейчас этот проект полностью завершен. "Купол надежно защищает петроглифы. Следующим этапом станет обустройство сюда туристического маршрута", - сказала она.

Древнеримская дорога в прошлое

Доступ к петроглифам массовых туристов осложнен их расположением. Они находятся в труднодоступном месте, маршрут от ближайшей автомобильной трассы "Кандалакша-Умба" составляет около 20 километров, но из-за болот сейчас попасть к ним можно только на лодке или вездеходе или по временным настилам.

Как рассказала Татьяна Кострова, эти настилы служат очень недолго. Их приходится заново воссоздавать. Руководство музея намерено соорудить более долговечную дорогу. И это будет еще одно ноу-хау.

За основу планируется взять наработки греко-римской цивилизации. Настилы из особым способом уложенного хвороста сохраняются в Европе там до сих пор, но в нашей стране применить их планируется впервые, они сделают петроглифы доступными для пешеходов и велосипедистов.

Кроме того, для туристов установят информационные щиты и две беседки для отдыха. "Работы по обустройству тропы уже ведутся", - сказала Кострова.

Как ранее сообщал ТАСС директор музея "Петроглифы Канозера" Владимир Перевалов, информация о районе и рисунках собирается на сайте, а также размещаются в экскурсионных брошюрах, путеводителях и другой печатной продукции, чтобы ею могли воспользоваться туристы. "В качестве консультантов в проект приглашаются археологи и историки ", - сказал Перевалов. На реализацию проекта музей получил грант в 480 тыс. рублей по программе "Музеи русского Севера".

Высечь огонь и вырубить топор

Сейчас сотрудники музея разработали еще несколько необычных проектов, которые дополнят экспозицию наскальных рисунков. Так, рядом с петроглифами будет создана реконструкция стоянки древнего человека, где туристы смогут увидеть условия, в которых жили наши далекие предки.

Будет здесь и интерактивная площадка - школа первобытных ремесел. Здесь будут учить создавать каменные орудия труда, керамическую посуду, высекать огонь из камня.

Кроме того, в самом музее, расположенном в поселке Умба, создается виртуальная экспозиция. Для этого будет проведено 3-D сканирование рисунков. Сейчас сотрудники музея ждут решения по заявкам на гранты на данные проекты.

Они рассчитывают, что это позволит еще больше увеличить поток туристов, который растет последние годы. "В 2015 году непосредственно на островах, где расположены петроглифы, побывало 1,5 тысячи человек, а в 2016 - уже 2 тысячи. После прокладки постоянной тропы это число еще вырастет, на этот год заявки уже поступают", - сказала сотрудник музея.

Новые открытия

Ведется и научная работа по изучению петроглифов. За прошлый год были обнаружены несколько новых рисунков. Обследование территории вокруг продолжается.

Также специалисты проводят мероприятия по сохранению и укреплению петроглифов. "Мы чистим скалы с рисунками, позже будем их мыть и обрабатывать специальными растворами, которые будут препятствовать росту лишайников", - сказала Татьяна Кострова.

Илья Виноградов