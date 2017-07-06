Экспедиция "Байкал — Аляска" соединит родственников, разделенных Тихим океаном

Историко-географическая экспедиция "Байкал — Аляска" обрела дополнительную, вполне практическую миссию, добравшись до поселка Нелькан Хабаровского края. Выполняя свои исследовательские задачи, экипаж заодно передаст письмо от местного жителя Виталия Крюкова его дочери Виктории Чилоут, проживающей в американском городе Анкоридж, рассказал корреспонденту ТАСС технический директор экспедиции Роман Неудачин.

Экспедиция "Байкал — Аляска" отправилась в конце мая из Иркутска. Ей участники намерены пройти на надувном парусном катамаране "Искатель" океанского класса более 11 тыс. км до побережья Аляски, чтобы восстановить старинный купеческий маршрут между Сибирью и Америкой. Исследователи рассчитывают собрать артефакты и этнографический материал об этом торговом пути и составить путеводитель для туристов по малоизвестным уголкам Сибири и Дальнего Востока.

Письмо для миссис Чилоут

"До Нелькана мы благополучно добрались по реке Мая, завершив таким образом речную часть этого грандиозного пути", — рассказал Неудачин.

В поселке радушный прием путешественникам оказал Виталий Крюков. Дочь жителя таежного поселка Виктория Чилоут, выйдя в 1990-е годы замуж за аляскинца, переехала жить в США. Теперь там растут внуки Виталия. Сибирских аргонавтов Крюковы ждали, чтоб передать весточку за океан. В век телекоммуникаций этот способ остается все еще востребованным: в Нелькане едва ловит мобильная связь, а интернет есть только в здании администрации, да и тот медленный.

В далеких 70-х молодой пожарный-десантник из Сахалина приехал в Нелькан в командировку — бороться с огненной стихией. В перерывах между подвигами заглянул в сельский клуб на танцы. В клубе не танцевала только одна девушка, державшая в руках томик стихов — конечно же, будущая жена Виталия Николаевича. Побороть эту стихию он оказался не в силах. Потому и понял свою дочь, познакомившуюся 20 лет спустя, так же случайно, с ихтиологом Марком Чилоутом, и уехавшую с ним за океан.

Сейчас Виктория Чилоут, мама двоих детей, работает гидом в турагентстве, а также официальным экскурсоводом Анкориджского музея — того самого, где бережно хранят артефакты, связанные с присутствием русских на континенте. В письме — пара слов о том, как живет ее родной Нелькан.

Через перевал — к Охотскому морю

"Основная задача нашего проекта — популяризировать историю Востока России. И новая, нельканская, миссия оказалась так тесно с ней связана, — считает Роман Неудачин. — Точно так же в XVIII-XIX веках отправлялась корреспонденция для "русских американцев", решившихся осваивать новый континент. Доверенный нам конверт будем беречь и постараемся передать из рук в руки".

Исполнить обещание, данное капитаном Неудачиным, будет не так-то просто.

Для этого экипажу "Искателя" необходимо, прежде всего, разобрав катамаран, преодолеть горный перевал для выхода к порту Аян.

"Дорога, соединяющая Нелькан с "большой землей", проходит по леднику и работает только один месяц в году. Ее открытия местные жители всегда ждут с нетерпением. Нам посчастливилось стать первопроходцами этого года, с первым рейсом буквально разведывая состояние этой артерии, большая часть которой проходит прямо по руслу горных речушек. Скажем прямо, транспортная инфраструктура этих мест, из-за которой, по свидетельству историков, здесь гибло по 6 тысяч лошадей в год, со времен освоения Русской Америки нимало не изменилась, — отметил путешественник.

В Аяне, на берегу Охотского моря, экипажу предстоит заново собрать экспедиционное судно — уже в новом виде, с оснасткой, пригодной для морского перехода, который, по словам организаторов, еще никто впредь не совершал в северных широтах на судне этого типа. Виталий Крюков уверен, что все эти испытания сделают в глазах его дочери еще более ценным послание, переданное таким необычным способом.

Стратегический запас Русской Америки

История появления якутского поселка связана с появлением в начале XIX века на отдаленных рубежах Иркутской губернии (в то время вся территория Дальнего Востока и Аляски относилась к ведению иркутского генерал-губернатора) хлебозапасных магазинов, спасших от голода не одну сотню жизней. В 1816 году в Якутии разразилась страшнейшая эпидемия сибирской язвы. Якуты лишились почти всех лошадей, прекратился подвоз продовольствия в отдаленные районы. Чтобы спасти от массового голода кочующих тунгусов, и были устроены эти магазины. Позже эти стратегически важные склады с зерном были отданы в ведение Российско-Американской компании (РАК), владевшей к тому времени монопольным правом на управление американской колонией.

"В Нелькане перед нами стояла задача исследовать остатки этих исторических строений. Сейчас, по сути, они представляют собой лишь фундамент. Мы произвели его замеры, зафиксировали фотоматериалы, а вот добывать здесь какой-либо артефакт, к сожалению, не удалось, — признался Неудачин. — Зато Нелькан оказался щедр на старинные дома, подарив для фотоархива экспедиции множество уникальных видов, которые будут востребованы для составления онлайн-путеводителей для туристов".

Снимки Нелькана, долины рек Алдан и Мая войдут в книгу "Байкал — Аляска: 100 лучших мест", которую организаторы планируют издать по завершению экспедиции, рассказал руководитель проекта Анатолий Казакевич.

"Одна из самых малонаселенных территорий нашей планеты с нетронутой и очень выразительной природой и, вместе с тем, с уникальной историей. В онлайн-путеводителе мы планируем предложить транспортные схемы для путешествий по труднодоступным территориям, а для Нелькана уже разработали логистическую схему, по которой на реку Мая из Москвы можно попасть буквально за пару дней", — отмечает Казакевич.

Историко-географическая экспедиция "Байкал - Аляска" включена в перечень мероприятий, посвященных празднованию 220-летия со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 80-летия Иркутской области. Она также приурочена к 150-летию продажи Аляски, 210-летию установления дипломатических отношений между Россией и США, 200-летию прибытия русской эскадры на Гавайи. Проект получил поддержку Русского географического общества и Минвостокразвития России.

Участниками похода стали порядка 25 человек из разных регионов России, которые будут сменять друг друга на протяжении шести этапов экспедиции. Исследователи сначала преодолели путь по озеру Байкал, потом по Лене и другим рекам Дальнего Востока, а дальше отправятся на катамаране по Охотскому и Берингову морям. Если "Искателю" удастся пересечь Тихий океан, участники экспедиции станут первыми за 150 лет — с момента продажи Аляски в 1867 году — кто повторил уникальный маршрут, которым ходили до Америки купцы из Иркутска.

Генеральным информационным партнером экспедиции является агентство ТАСС.