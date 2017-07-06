Синоптики предупредили об усилении ветра в Москве

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Синоптики столичного Метеобюро выпустили в четверг штормовое предупреждение в связи с ожидающимся усилением ветра в Москве.
"С 14 часов до 20 часов в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - отмечается в сообщении.
В связи с этим автомобилистам рекомендуется не парковаться под деревьями, а пешеходам - избегать парковых зон, рекламных конструкций и дорожных знаков.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе сохранится прохладная сырая погода. По предварительным расчетам, потепление начнется со следующей недели - во вторник ожидается до плюс 25 градусов, без дождей, в среду, 12 июля, воздух может прогреться до плюс 27 градусов.