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Синоптики предупредили об усилении ветра в Москве

Общество
6 июля, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В ближайшие дни прохладная погода в Московском регионе сохранится

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Синоптики столичного Метеобюро выпустили в четверг штормовое предупреждение в связи с ожидающимся усилением ветра в Москве.

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"С 14 часов до 20 часов в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - отмечается в сообщении.

В связи с этим автомобилистам рекомендуется не парковаться под деревьями, а пешеходам - избегать парковых зон, рекламных конструкций и дорожных знаков.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе сохранится прохладная сырая погода. По предварительным расчетам, потепление начнется со следующей недели - во вторник ожидается до плюс 25 градусов, без дождей, в среду, 12 июля, воздух может прогреться до плюс 27 градусов.

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