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Ожидание в очереди к мощам Николая Чудотворца составляет 10 часов

Общество
6 июля, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В среду, 5 июля, мощам поклонились более 50 тыс. верующих

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Примерное время ожидания в очереди в храм Христа Спасителя, к мощам святителя Николая Чудотворца возросло до 10 часов, сообщает в четверг пресс- служба штаба по организации паломничества.

Инфографика Мощи Николая Чудотворца в Москве

Мощи Николая Чудотворца в Москве

С 22 мая по 12 июля мощи Николая Чудотворца будут выставлены в храме Христа Спасителя. А с 13 июля по 28 июля святыню перевезут в Санкт-Петербург

По данным на 13 часов четверга, "вход в очередь для поклонения мощам святителя Николая находится на пересечении Фрунзенской набережной и 2-ой Фрунзенской улицы, ближайшая станция метро - "Фрунзенская". Расчетное время нахождения в очереди 10 часов", - говорится в сообщении.

Накануне святыне поклонилось рекордное число верующих. Как следует из статистики, размещенной на сайте штаба, 5 июля мимо ковчега с мощами прошло 50200 человек. Таким образом, был побит рекорд, державшийся с 7 июня, тогда в храме Христа Спасителя побывало почти 48 тысяч паломников.

Мощи будут находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.

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