В августе планируется открыть первый прямой рейс из Москвы на Бали

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Первый прямой рейс, который свяжет Москву и индонезийский остров Бали, будет открыт в августе. О соответствующих планах компании Garuda Indonesia в четверг сообщил индонезийский интернет-портал Tempo со ссылкой на посла республики в РФ Мохамада Вахида Суприяди.

"Мы готовимся к открытию прямого авиасообщения с Москвой", - сообщил дипломат на встрече с журналистами в Джакарте. Перелет, по его словам, будет осуществляться три раза в неделю. "Надеюсь, что открытие этого рейса позволит привлечь больше российских туристов в Индонезию", - заявил Мохамад Вахид Суприяди.

Индонезийский дипломат не назвал точную дату начала полетов, а также московский аэропорт, выбранный для сотрудничества Garuda Indonesia. По его словам, если начинание окажется удачным, "флагманский перевозчик Индонезии готов рассмотреть открытие сообщения между Москвой и Джакартой".

Прямое авиасообщение между РФ и Индонезией отсутствует уже несколько лет. Запускаемый Garuda Indonesia рейс существенно сократит путь из Москвы на Бали. Сейчас он занимает от 19 до 23 часов в зависимости от выбора аэропорта для пересадки. Прямой рейс может сократить временные затраты на путешествие до 11 часов.

Среди россиян Индонезия за последние годы существенно потеряла свою туристическую привлекательность на фоне более доступных, в том числе в транспортном отношении, тропических курортов. Как правило, россияне отдыхают на курортах индонезийского острова Бали, с которым у Москвы уже несколько лет отсутствует прямое авиасообщение. Российские туристы вынуждены добираться туда с пересадками в Бангкоке, Куала-Лумпуре или Сингапуре.

По данным интернет-портала Tempo, в первом квартале 2017 года Индонезию посетили 45 тыс. россиян.