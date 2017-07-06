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Москалькова попросит СК дополнительно проверить сведения о преследованиях геев в Чечне

Общество
6 июля, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Ранее на запрос уполномоченного по правам человека в РФ в ведомстве сообщили, что "не установлены факты, подтверждающие насильственные действия" в отношении секс-меньшинств

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена обратиться в Следственный комитет (СК) РФ с просьбой о дополнительной проверке сведений о якобы имевших место преследованиях гомосексуалистов в Чечне. По ее словам, она получила ответ от СК, но проверку нужно продолжить.

"Я получила такой ответ (от СК - прим. ТАСС), который говорит, что ими не установлены факты, подтверждающие насильственные действия, в связи с тем, что у них отсутствуют конкретные данные по этим гражданам (гомосексуалистам в Чечне - прим. ТАСС)", - сказала Москалькова в четверг журналистам. "Поскольку в моем запросе и в том письме, которое я переслала от "Новой газеты", содержатся фамилии людей (гомосексуалистов - прим. ТАСС), якобы погибших, то проверка на этом не считается законченной, и я попрошу написать уточняющий ответ по тем фамилиям, которые перечислены в письме", - заявила она.

Москалькова отметила, что в списке есть 24 фамилии, но установить судьбу этих людей сложно. "Указаны только фамилии и имена, больше данных нет", - пояснила она, выразив надежду на то, что "следственные органы смогут побеседовать с автором статьи, получить у него дополнительные данные о годе рождения, о месте захоронения, о родственниках, о бывшем месте проживания".

Ранее СМИ сообщали о якобы имевших место преследованиях гомосексуалистов в Чечне. В связи с этими публикациями Москалькова обратилась в правоохранительные органы с просьбой о проверке этой информации.

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