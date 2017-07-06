Уроки Крымска: как живет город спустя пять лет после страшного наводнения

Большинство жителей Крымска в Краснодарском крае очень хорошо помнят ночь на 7 июля 2012 года. Пять лет назад на регион за сутки выпала трехмесячная норма осадков. Разбушевавшаяся река Адагум прорвалась в город, неся с собой камни и мусор. В короткий срок под водой оказался почти весь город.

Стихийное бедствие унесло жизни 153 человек. Пострадали 4,8 тысячи домов и более 34 тысяч человек, 1370 домов оказались полностью разрушены.

С тех пор Крымск внешне полностью восстановился. Однако все проблемы города до сих пор не решены. Не завершено укрепление берегов реки Адагум, идут споры вокруг строительства жилья в опасной близости к воде.

В то же время местные власти заявляют, что за эти годы отладили систему оповещения и эвакуации населения в безопасные места.

"Худо-бедно жилье получили"

Жительницу Крымска Алевтину Устименко, жившую на улице Ленина в 150 метрах от воды, тогда спасла скорая помощь, приехавшая на вызов. Женщина говорит, что выскочила на улицу в одной ночной рубашке, едва сумев открыть ворота.

"К счастью, здесь была скорая – она к кому-то на вызов приезжала. Видит, что люди идут – сигналит нам. Нас бросили в эту скорую, и она быстро-быстро уехала в поликлинику", - рассказала она.

Женщину положили в больницу из-за того, что по пути к скорой ее ударило бревном, которое нес по улице поток. Вернувшись домой, она увидела в комнатах огромные горы грязи. Так и жила здесь – спала в гипсе на досках. Потом друзья узнали о ее беде и стали помогать.

"Новую квартиру мне не давали долго, хотя я документы сдала. Я написала в Нью-Йорк, в штаб-квартиру ООН, после этого очень быстро ко мне приехали губернатор (на тот момент главой края был Александр Ткачев. – Прим. ТАСС) с замами, притащили главу района с ключами", - говорит пенсионерка.

Сейчас у нее небольшая однокомнатная квартира в трехэтажном доме на улице Белинского, который, по ее словам, строился еще до наводнения для военных и их семей, но потом его передали подтопленцам.

"Положительное [я вижу] в том, что люди худо-бедно, но получили жилье взамен утраченного. Но дороги в то же время не заасфальтированы на побережье: гравий высыплют - и все", — говорит женщина.

Как поселиться в зоне риска

Сегодня Крымск — обычный провинциальный городок. В жаркий полдень его жители спешат с работы на обед. Местный адвокат Алла Ситникова каждый день проезжает по улицам, которые в ту ночь были затоплены Адагумом.

"На этой улице [Маршала Гречко] вода доходила до второго этажа, но теперь этого всего не видно. Вон те двухэтажки пережили наводнение, а теперь на них панели закрывают следы", - показывает она.

Но на улицах у самой реки все еще можно представить, как шла вода. Дороги здесь действительно не заасфальтированы, а на месте некоторых домов остались лишь пристройки. Эта территория на берегу реки должна считаться находящейся под угрозой подтопления в соответствии с Водным кодексом РФ, но тут есть одна проблема – границы таких зон, как говорится в постановлении правительства РФ от апреля 2014 №360, устанавливают регионы, но край, по словам юриста, этого не делает.

В департаменте архитектуры и градостроительства края ТАСС сказали, что границы должны быть определены властями района и края по согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов (Росводресурсы), но эта работа до сих не завершена.

"18 апреля 2014 года принято постановление, согласно которому границы зон затопления и подтопления определяются агентством Росводресуры по представлению проекта границ органами местного самоуправления субъектом. [В Крымске] были определены границы зон затопления, а подтопления нет, это сложный, трудоемкий процесс, там три года нужно наблюдать за уровнем грунтовых вод, делать выкладки. Затем границы зон затопления и подтопления должны быть единым проектом отправлены в Росводресурсы", - сказали в департаменте.

В ведомстве не смогли ответить на вопрос, ведется ли такая работа сейчас, отметив, что этим занимается Минприроды края, однако в министерстве за ответом отправили обратно в департамент архитектуры.

Многие владельцы участков и рады бы восстановить свои жилища, но не могут. По словам адвоката, порядка 30 ее подзащитных подали иски в суд с требованием дать им возможность достроить дома либо узаконить уже возведенные.

"Людям не дают строить. Причем не везде понятен механизм запрета на строительство – где-то это 150 метров от реки, где-то - 300 метров", - рассуждает Ситникова. Она кивает на двухэтажный каркас торгового центра: "Вот поглядите сюда – таких примеров масса: фитнес-центры, магазины и прочее. Построены, работают, никто их не сносит. Мы же не против зонирования, но действуйте по закону. Почему же одним сносят, а другие спокойно живут?"

В самом центре города, на возвышенности, о наводнении ничто не напоминает. Здесь не встретишь брошенных домов, в глаза бросаются витрины местных магазинов и офисов. Немного особняком стоит здание районной администрации.

Когда разговор заходит о зонах, замглавы района Василий Ильенко сразу заявляет, что запрет на строительство властям невыгоден, но закон есть закон. По его словам, даже ранее выданные разрешения на строительство в зонах со слабой опасностью подтопления администрации пришлось отзывать по требованию прокуратуры.

"У нас даже есть решение суда о запрете выдачи разрешений на строительство, - говорит замглавы. - Но люди на свой страх и риск строятся".

Адвокат Ситникова считает, что ситуация не разрешится, пока на реке Адагум не завершат берегоукрепительные работы — только тогда можно рассчитывать на уточнение границы зоны, где наложен запрет на строительство.

Берегоукрепление встало

Проект по берегоукреплению на капризной горной реке – один из главных местных долгостроев. Работы начали еще в 2014 году. Заказчиком выступила бюджетная организация "Управление по эксплуатации и капитальному строительству ГТС Краснодарского края", а генподрядчиком - компания "Тоннельдорстрой". Стоимость контракта составила около 2 млрд рублей.

Стройка встала в декабре 2016 года, когда истек контракт у генподрядчика. К этому времени на 50% были выполнены работы по устройству железобетонного лотка по реке в черте города и на 60% - земляные работы по формированию русла. Как пояснил ТАСС бывший руководитель проекта по берегоукреплению от "Тоннельдорстроя" Михаил Туркатов, работы застопорились из-за того, что на землях, где должно производиться берегоукрепление, расположены участки жителей. Кроме того, строители наткнулись на старые советские коммуникации, не указанные в планах.

"Работы временно приостановлены, потому что не решены вопросы по изъятию земельных участков и по выносу коммуникаций. Новый контракт еще ни с кем не заключен, насколько я знаю, поскольку эти вопросы не решены", - добавил он.

Те же причины назвал Василий Ильенко, признав, что в этом году работы по берегоукреплению не возобновятся.

"В течение месяца заказчик работ выставляет на торги работы по переносу коммуникаций. В этом году будут переноситься только коммуникации. Земляных и берегоукрепительных работ не будет", - отметил он.

Ильенко заверил, что незавершенная стройка не создает угроз новых подтоплений, после того как местные власти своими силами укрепили несколько "проблемных мест". "Мы в районе Троицкого переулка, где было зауженное место, и дамба была полностью разрушена, строили ее заново. Сейчас у нас таких тонких мест нет, это показывает опыт, когда в 2017 году таяли снега, река поднималась, но угроз не было", - говорит чиновник.

Бить в колокола и рельсы

Одной из главных причин гибели людей при наводнении суд назвал халатность местных властей. В августе 2013 года приговоры выслушали четыре чиновника. Бывшего главу Крымска Владимира Улановского суд приговорил к 3,5 годам колонии-поселения, бывший руководитель Крымского района Василий Крутько получил шесть лет. Непосредственно отвечавший за предупреждение чрезвычайных ситуаций начальник районного управления ГО и ЧС Виктор Жданов приговорен к 4,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, а экс-глава Нижнебаканского сельского поселения Ирина Рябченко - к 3,5 годам условно.

По версии следствия, Крутько, Улановский, Рябченко и Жданов знали заранее о том, что на город может обрушиться паводок, но не оповестили население, не приняли мер по эвакуации людей, а уже после трагедии дали указания подчиненным подделать документы о своих якобы своевременных действиях в этой ситуации.

С тех пор в районе несколько раз сменилось руководство. Урок о предупреждении населения и контроле за паводком чиновники, по их словам, усвоили.

"Для контроля за паводковой ситуацией на реках района установлено 12 автоматизированных гидрологических комплексов. Установлены видеокамеры, в режиме онлайн отслеживается уровень реки Адагум на входе в город. Вся информация круглосуточно отслеживается оперативными дежурными", - перечислил Ильенко.

Учения, уточнил он, проходят не реже одного раза в два месяца. По расчетам стихийное бедствие может накрыть населенные пункты через три часа после предупреждения с постов и датчиков на реках. Если поначалу власти не успевали за этот срок оповестить всех жителей попадающих под удар стихии районов, то теперь им вполне это удается. Обещают также в скором времени запустить бегущую строку на кабельном ТВ.

Самый эффективный метод предупреждения жителей – это колокольный звон. Наши два храма, которые находятся на территории города, начинают бить в колокола. Плюс глава дал поручение установить в некоторых местах рельсы, о которые можно бить – квартальные, мы, кто-то поедет и начнет бить в эту рельсу Василий Ильенко Заместитель главы Крымского района

После эвакуации жителей повезут в стационарные эвакопункты, которые, по словам чиновника, могут вместить порядка 3-4 тысяч человек. "Если даже у нас не хватит места здесь, повезем в ближайшие населенные пункты, можно будет использовать школы", - добавил Ильенко, отметив, однако, что не очень верит в повторение страшных событий 2012 года.

У ученых на этот счет свое мнение. Как пояснил ТАСС начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по Краснодарскому краю Юрий Ткаченко, изменение климата уменьшает периоды повторяемости таких явлений.

"Мы сейчас сталкиваемся с новыми погодными явлениями, которых раньше у нас не было, и происходят процессы, которые имеют несколько другой механизм образования, чем тот, который принят в классической метеорологии. И повторяемость их, соответственно, увеличивается. То, что мы рассчитывали раньше один раз в 100 лет, сейчас может иметь повторяемость один раз в 50 или 30 лет. Поэтому сам факт того, что у нас в ближайшие годы возможно повторение экстремальных явлений, исключить нельзя", - говорит Ткаченко.

Сергей Околов