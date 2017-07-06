Результат мониторинга кочевых школ Ямала представят в сентябре в Финляндии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Специалисты Регионального института развития образования проводят мониторинг кочевых школ и детских садов, которые располагаются в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Результаты будут представлены на заседании Арктического совета в сентябре в Хельсинки (Финляндия), сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"Методисты Регионального института развития образования проводят мониторинг моделей предшкольной подготовки в тундре. По итогам поездок составляется фото- и видеопортфолио каждой группы кочевых детских садов, собирается информация от педагогов, родителей и детей по комплексу вопросов, связанных с организацией предшкольных групп, материально-техническим и методическим обеспечением. Уже проинспектирована сезонная группа на летнем рыбацком стойбище в около села Панаевск Ямальского района", - отметили там.
Планируется, что аналогичные инспекции пройдут в группах предшкольной подготовки в местах кочевий Приуральского, Пуровского, Надымского, Ямальского и Тазовского районов Ямала. "Отчет по итогам мониторинга состоится на региональном совещании педагогов в конце августа в Салехарде, а также на заседании Арктического совета в сентябре в Хельсинки", - уточнили в пресс-службе.
В ЯНАО шесть лет действует проект "Кочевая школа", в настоящий момент образование в тундре представляют 22 образовательных организации: 17 "чумовых" детских садов и пять школ. В них обучаются более 200 детей. Учителя либо живут вместе с оленеводами в чумах, постоянно передвигаются за стадом по тундре, либо приезжают несколько раз в неделю на снегоходах или вездеходах в стойбище, чтобы проводить занятия. Раньше же детям оленеводов и рыбаков коренных малочисленных народов Севера приходилось в семилетнем возрасте покидать родителей, на девять месяцев в году их забирали в школы-интернаты.
Проект "Дети Арктики" - первый в сфере образования для детей коренных народов Арктической зоны. В нем участвуют Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Республики Коми и Саха, Архангельская область, а также Норвегия и Финляндия. Ямал станет пилотным регионом и будет делиться с коллегами опытом организации кочевого образования.